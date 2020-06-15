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【口罩供應】OK便利店下午2時售兒童口罩　港產口罩$50/20個80間指定分店發售【附分店地址】

健康 12:42 2020/06/15

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熱門 馬國明 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 超市大搜查

OK便利店下午2時售兒童口罩，港產口罩$50/20個80間指定分店發售。

新冠肺炎疫情全球大流行，本港疫情有放緩趨勢，但口罩仍需求大，近日中小學生已分階段復課，OK便利店有見及此，今日（15日）下午2時，在指定80間香港OK便利店開始發售港產口罩Shield Plus兒童口罩20片裝，每人每日限購1盒，每盒 $50 。

OK便利店於facebook專頁發帖指，今日下午2時，於指定80間香港OK便利店，開始發售Shield Plus兒童口罩20片裝。每人每日限購1盒，每盒50元。數量有限。售完即止。

Shield Plus兒童口罩20片裝產品特點:

香港製造

  • BFE細菌過濾效率 ≥95%
  • PFE微粒子過濾效率 ≥95%
  • 有效過濾95%或以上細菌及微粒，有效阻擋飛沬。
  • 3層過濾設計，貼面剪裁，舒適透氣。
  • 尺寸: 14.5 cm x 9.3cm (±0.3 cm)

指定80間香港OK便利店有售，詳情請看【下一頁

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責任編輯：黃存新

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