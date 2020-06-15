【口罩供應】OK便利店下午2時售兒童口罩　港產口罩$50/20個80間指定分店發售【附分店地址】

▲ OK便利店下午2時售兒童口罩，港產口罩$50/20個80間指定分店發售。

新冠肺炎疫情全球大流行，本港疫情有放緩趨勢，但口罩仍需求大，近日中小學生已分階段復課，OK便利店有見及此，今日（15日）下午2時，在指定80間香港OK便利店開始發售港產口罩Shield Plus兒童口罩20片裝，每人每日限購1盒，每盒 $50 。

OK便利店於facebook專頁發帖指，今日下午2時，於指定80間香港OK便利店，開始發售Shield Plus兒童口罩20片裝。每人每日限購1盒，每盒50元。數量有限。售完即止。

Shield Plus兒童口罩20片裝產品特點:

香港製造

BFE細菌過濾效率 ≥95%

PFE微粒子過濾效率 ≥95%

有效過濾95%或以上細菌及微粒，有效阻擋飛沬。

3層過濾設計，貼面剪裁，舒適透氣。

尺寸: 14.5 cm x 9.3cm (±0.3 cm)

指定80間香港OK便利店有售，詳情請看【下一頁】

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：黃存新