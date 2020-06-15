海關檢兩款兒童游泳圈未附識別標記　涉違《玩具及兒童產品安全條例》

▲ 海關購23款游泳輔助用品及水上玩具作安全測試。（程志遠攝）

香港海關今日（16日）公布過去一個月就游泳輔助用品及水上玩具進行巡查行動的結果，發現兩款兒童游泳圈未附有識別標記或雙語警告標籤，涉嫌違反《玩具及兒童產品安全條例》及其附屬法例《玩具及兒童產品安全（附加安全標準或規定）規例》。

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海關早前接獲相關機構轉介，指市面上有懷疑不安全的游泳輔助用品及水上玩具出售。海關隨即在各區進行巡查行動，並試購23款相關產品作安全測試。行動期間，海關發現兩款並未附有識別標記或雙語警告標籤的兒童游泳圈分別於兩間零售店鋪出售，涉嫌違反《條例》及《規例》。海關人員其後再於上述一間零售店鋪檢取其中一款29件涉嫌違例的兒童游泳圈，有關案件仍在調查中。

▲ 圖示兒童游泳圈，未附有識別標記或雙語警告標籤。（圖片由海關提供）

海關亦正就另外五款於試購所得的兒童游泳座椅作相關安全測試，以確定是否符合《消費品安全條例》的一般安全規定。餘下16款產品則沒有違反《條例》或《消費品安全條例》。海關提醒市民，在購買及使用游泳輔助用品及水上玩具時，應注意以下安全事項：

購買和使用前必須先檢查用品是否有破損或漏氣

詳細閲讀產品的安全使用說明及適宜使用歲數

兒童必須在成人陪同下才可使用相關用品

成人應時刻留意兒童使用相關用品時的情況

不要誤以為充氣游泳輔助用品及水上玩具可作救生用途

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責任編輯：郭家穎