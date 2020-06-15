再涉欠租被入稟追討　卓悅青衣城分店被追租逾134萬

▲ 港鐵入稟高等法院，指卓悅拖欠租金及管理費等雜費。（資料圖片）

連鎖藥妝店卓悅位於青衣城分店，遭業主香港鐵路有限公司日前入稟高等法院，指於2020年3月始拖欠租金及管理費等雜費，遂入稟追討欠租等共逾134萬元，並要求交回舖位，以及追討利息兼訟費。

原告香港鐵路有限公司；答辯人為卓悅化粧品批發中心有限公司及卓悅控股有限公司。入稟狀指，原告與首答辯人於2017年11月達成租賃協議，以首年月租逾28.7萬，遞增至第4年月租逾31.4萬元租賃青衣城一舖位，直至至2021年10月底，另需支付雜費等，次答辯人其後成為擔保人。

入稟狀指，原告於2020年2月底同意放寛租金至逾14.7萬元。惟答辯人自5月12日始，未得原告同意下未有於正常營業時間營業，並拒絕支付租金，原告遂入稟向答辯人追討自2020年3月至6月份欠租及雜費共逾134萬元，以及要求收回舖位，另要求答辯人支付利息及訟費，並須就未完全之租賃協議作出賠償。

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記者：林育慧