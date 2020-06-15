【派錢1萬】書面申請表格6月15日派發 　一文看清5大索取地點【附表格下載連結】

▲ 書面申請表格今起派發。

政府現金發放計劃向年滿18歲香港永久性居民派發1萬元，將於6月21日起接受申請，今日（15日）開始派發書面申請表格，市民可透過兩種方式領取，包括從現金發放計劃網頁下載，或到銀行分行或民政署服務中心等超過1,000個地點索取表格。

書面登記表格可於6月15日起在現金發放計劃網頁、零售銀行、香港郵政的網頁下載，或在下列地點索取：

現金發放計劃開始登記的首6個星期為書面表格的分批開始登記時段，選擇以遞交書面表格登記的合資格人士，須按出生年份組別分批開始登記。每個組別的分批開始登記時段為2個星期。詳情即睇：https://bit.ly/2zxSF6J

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責任編輯：陳子謙