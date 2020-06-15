【新冠肺炎】北京單日59人檢測呈陽性　疫情掀超市搶購潮貨架被搶光

▲ 隨著疫情再臨，北京市內出現搶購潮，有市民在超市外排成人龍。

內地新冠肺炎疫情近日出現反彈，4天內已新增79宗新冠肺炎確診病例，直至今日（15日）又增加了59份經檢測後呈陽性報告。其中有多名患者曾到過的豐台區「新發地批發市場」已緊急關閉，全面消毒。隨著疫情再臨，北京市內出現搶購潮，有市民在超市外排成人龍，亦有部分超市的蔬果欄、凍櫃等貨架被搶購一空。

綜合內地媒體報道，北京市衞健委今日召開新聞發布會上，發言人高小俊表示，全市14日核酸檢測機構共檢測76,499人，59份呈陽性。其中地壇醫院已在院病例27份，新增確診病例21份，有待診斷的陽性檢測11份。

而自6月11至14日零時的4天以來，北京共報告新增79宗確診病例，市內豐台區、海淀區、朝陽區等區已報告病例。

搶購蔬菜超市外現人龍

北京在11日和12日新增的3宗確診個案，患者都到過豐台區的「新發地批發市場」，而當局亦在該市場的砧板上檢出病毒，因此當局在13日凌晨已宣佈市場暫時休市，商戶和員工將接受病毒測試，而市場需全面清潔消毒。

「新發地批發市場」蔬菜供應佔全市7成以上，目前關閉後引來市民憂慮貨源會短缺，亦因此市內部分地區掀起搶購潮。市民四出搶購蔬菜，部分超市外出現人龍，而多個貨架上的貨物也被搶空，出現斷貨情形，亦引發民眾恐慌。

當局為了應急，從6月13日晚到14日凌晨，已陸續從全國各大型蔬菜產地，將蔬果運入市內各銷售點，以保障市場供應。而北京市農產品流通協會稱，這些蔬果來自河北、山東、內蒙古、遼寧等地，強調貨源絕對充足。

【新冠肺炎】北京新發地市場砧板驗出新冠病毒 當局宣佈緊急休市逾萬商戶須檢測

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責任編輯：羅嘉欣