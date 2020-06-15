【安心出軌】舊愛馬國明拍拖許志安復出　黃心穎約緋聞男友泥鯭陪散心

▲ 近期十分低調的黃心穎被拍到跟緋聞男友外出。

「安心事件」14個月後，馬國明平伏情傷，與湯洛雯拍拖，甜蜜溫馨。至於事件中另外兩位男女主角許志安及黃心穎亦不愁寂寞。

許志安在「安心事件」後開記招道歉，並獲太太鄭秀文原諒，之後一直「潛水」。今晚終於復出，將現身ViuTV錄影廠拍節目「寶麗金50周年Chill Club」，屆時他將接受傳媒訪問，這亦是他在「安心事件」後記者會後，首次正式公開露面。

▲ 黃心,穎返港後一直弄狗為樂。(取自IG)

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至於黃心穎一度離開香港，直至去年12月回香港，之後她亦甚活躍於網上社交平台，不時在個人IG上載相片分享生活點滴，可是雖然她主演劇集《牛下女高音》、《丫鬟大聯盟》解凍播出但外間對她仍未接受，因此復出無期。

▲ 馬國明跟湯洛雯相戀，黃心穎亦有作出祝福。(取自IG)

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不過在今年2月，黃心穎被發現與RubberBand成員泥鯭拍拖行寵物店。當時，泥鯭被指背妻出軌，事後他解釋於2017年初向拍拖多年的圈外女友求婚成功，翌年拍婚紗相，可是最終沒有註冊結婚，所以泥鯭仍是單身，,不算背妻出軌。

此外，黃心穎和泥鯭沒有承認拍拖，表示僅屬朋友關係，只是二人都喜歡寵物而已。不過今日有媒體拍到心穎和緋聞男友泥鯭一起帶狗去做結紮手術。

當日心穎開車到了寵物診所，而早已在外等候的泥鯭與她會合。手術後，泥鯭還到了黄心穎的香閨。

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