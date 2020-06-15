【新冠肺炎】本港今日沒有新增本地確診個案　下午不設疫情記者會

▲ 連續兩日沒有新增本地確診個案。

本港新冠肺炎疫情放緩，消息指今日（15日）沒有新增本地感染確診個案，衞生防護中心及醫管局下午不會召開記者會。前日（12日）沙田瀝源邨祿泉邨群組再增多一名居民確診，是33歲患者，至今累計9人「中招」，令本港個案累計1,110宗（包括1,109宗確診個案和一宗疑似個案）。

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衞生防護中心早前指出會一直密切監察本地及海外確診個案的情況，由六月起中心會繼續以新聞稿公布輸入性及相關確診個案的資料，但只會就源頭不明的確診個案舉行新聞簡報會匯報詳情。

▲ 衞生防護中心提醒市民要注意社交距離。（馮漢柱攝）

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記者：伍瑋瑋