【生命鬥士】適應心臟起搏器勇敢步行不用扶　3歲小鐵漢有望於兩日內出院

▲ 小鐵漢現時可以不用扶，慢慢行走了。

昨日一小步，今日一大步。患有先天性心臟病的3歲小鐵漢Kansas，上月27日接受第4次手術換了機械心瓣後，因心率不正再緊急做手術植入心臟起搏器。小鐵漢媽媽近日在facebook專頁講述兒子的康復進度，他已慢慢適應心臟起搏器，更由當初抗拒步行，到現時可以不用扶慢慢步行。

小鐵漢媽媽Doris今日（15日）於Facebook專頁「小鐵漢媽媽」發帖文，分享兒子手術後的最新康復進度，3歲的小鐵漢已慢慢適應心臟起搏器。

今日可以自己走動，不用扶，慢慢行了。

小鐵漢手術後初期因未適應，坐低起身有不適感覺，所以不願動。經父母及物理治療師哥哥的鼓勵下，開始肯企、肯落床行20米，至今近2星期，終於可以慢慢行不用扶，與心臟起搏器共處。

留院以睇戲及玩具解悶

另外，因初食薄血藥要不斷調藥至凝血指數（INR）合格，醫生說現在指數OK，觀察多一兩日應該可以出院回家。至於小鐵漢不時有發燒情況，沒有驗到甚麼，媽媽笑說︰「其實他沒有發脾氣時，體溫都很正常。」

媽媽續稱，現時小鐵漢在醫院開始百無聊賴，以睇戲解悶，爸爸Jayco送他「騎士龍」玩具陪伴，但小鐵漢竟用騎士龍挖鼻，令媽媽哭笑不得，需頻頻幫騎士龍的雙手消毒。

最後，媽媽感謝網民連日來集氣，陪伴他們一家渡過每個難關。

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責任編輯︰林綺玲