【酒店優惠】Ritz-Carlton聯乘St Germain推夏日下午茶　102樓雲層上嘆海景優惠價$481兩位【內附優惠連結】

▲ Ritz-Carlton與St Germain推出夏花盛放下午茶。（圖片由酒店提供）

香港麗思卡爾頓酒店（Ritz-Carlton）早前為慶祝9周年，推出$481兩位酒店下午茶優惠，令人一試難忘。酒店將推夏日優惠，大家更可以用同樣的優惠價享用新推出的St Germain主題下午茶！

▲ 蜜糖薰衣草蛋糕（左）、牛油果蟹肉芝麻脆筒配薰衣草開心果脆粒（右）（圖片由酒店提供）

Ritz-Carlton與法國接骨木花利口酒品牌St. Germain推出夏花盛放下午茶，不論茶點和供選配的雞尾酒，都以St Germain的接骨木花利口酒製作，整個下午茶體驗都散發著陣陣的接骨木花芳香，客人仿如置身於初夏繁花似錦的田園中。

是次下午茶當中的一款甜點和一款鹹點均以St Germain接骨木花利口酒製作，兩款茶點也盡顯心思。

鹹點陣容

鹹點陣容包括牛油果蟹肉芝麻脆筒配薰衣草開心果脆粒、St Germain鴨肝醬法式蘑菇泥及紅桑子果醬配軟包三文治、菊花石榴果凍球及焗迷你火腿芝士杏桃菠菜酥。

▲ St Germain椰子百香果杯（左）、St Germain鴨肝醬法式蘑菇泥及紅桑子果醬配軟包三文治（右）（圖片由酒店提供）

當中的鴨肝醬三文治一改配搭砵酒或蘇玳的傳統，改以加入St Germain接骨木花利口酒，而三文治上更加上一顆以St Germain接骨木花利口酒造的啫喱，點綴同時增添芬芳氣息。

甜點陣容

甜點陣容包括士多啤梨乳酪蛋糕、St Germain椰子百香果杯、檸檬青檸蛋糕、蜜糖薰衣草蛋糕、椰子芒果泡芙和原味鬆餅及檸檬鬆餅配果醬及奶油忌廉。

St Germain椰子百香果杯中包含了香滑的椰子奶凍、濕潤的杏仁蛋糕、清新的熱情果慕絲和啫喱層層置於杯子中，口感與味道同樣豐富。

此外，客人可品嚐這下午茶時，可選配以接骨木花利口酒調製的兩款冰涼雞尾酒，每杯HK$95。

▲ 這利口酒果香複雜，帶有蜜糖味道。Berries Elixir（左）及Summer Meadow（右）（圖片由酒店提供）

優惠價換購St Germain禮盒

▲ St Germain出產全球第一支法國接骨木花利口酒，每一支皆由多達1,000朵新鮮、以人手採摘的接骨木花釀製而成。（圖片由酒店提供）

客人凡享用夏花盛放下午茶，均可以優惠價每套HK$300（原價HK$468）購買St Germain禮盒。每套禮盒包括St Germain接骨木花利口酒一支，以及特製的一公升玻璃瓶或是雞尾酒搖酒杯。特製雞尾酒搖酒杯刻有份量標記，方便大家調出美味的雞尾酒。

夏花盛放下午茶

地點：香港麗思卡爾頓酒店102樓大堂酒廊

日期：2020年6月22日至9月13日

時間：星期一至四下午3時至6時；星期五、六、日及公眾假期下午2時15分至4時15分（首輪入座）、下午4時30分至6時30分（次輪入座）

價錢：HK$418／位；HK$698／兩位；另可以每杯港幣$95加配St Germain特色雞尾酒

限時優惠：HK$481／兩位，6月18日（早上11時）至6月21日（晚上11時59分）可於網店購買優惠

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記者：王芷瑩