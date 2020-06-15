【安心復出】許志安復出表演內容曝光　停工14個月首度剖白心聲

▲ 許志安今晚復出為《Chil Club》演出。

自去年爆出跟黃心穎出軌後的許志安，自舉行記者公開道歉後，一直處於停工狀態。不過今晚許志安將會「復出」，於晚上7點為ViuTV節目《Chill Club》進行錄影演出，這也是許志安自停工後首度公開演出，自受到關注。

上周末傳出許志安會為Viu TV節目《Chill Club》，雖然節目主持人如羅敏莊、趙學而、駱振偉均表示不知情，不過，ViuTV在昨晚已發出通告，証實許志安將會參予錄影演出。

▲ 許志安對上一定公開露面，已是去年為安心事作舉行記招。（經濟日報圖片）

【安心出軌】舊愛馬國明拍拖許志安復出 黃心穎約緋聞男友泥鯭陪散心

今晚7點許志安會現身九龍灣E-Max，為ViuTV節目該集「寶麗金50周年Chill Club」進行錄影，同時，電視台訂出採訪要求，包括「（1） 許志安只接受報紙及電子傳媒兩組圍訪，不作個別訪問，敬希見諒；（2） 探班期間請勿進行現場直播，敬希合作。」

▲ 《Chill Club》主持如羅敏莊、趙學而均表示不知情安仔復出。

據知，許志安會在節目交代過去14個月的心聲，剖白這段日子的感受，之後會接受電子及平台媒體的採訪，相信已有準備回答傳媒的問題。

今次安仔選擇在VivTV《Chill Club》復出，亦費盡心思，事緣今年是寶麗金唱片公司50周年紀念，安仔曾所屬的正東唱片為寶麗金（即環球）的附屬公司，而正東的掌舵人黃柏高，亦為安仔的經理人，故選擇一個具音樂意義的演出，作為復出試水溫，亦出師有名。

▲ 去年鄭秀文舉行演唱會，安仔被發現到後台支持太太。（東星圖片）

有指許志安今晚將會唱出兩首歌，一首獨唱一首合唱，相信都會是來自正東時期代表作，包括《爛泥》、《會過去的》、《昨遲人》、《讓愛》都有機會演繹。

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2