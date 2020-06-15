【消暑湯水】炎炎夏日消暑降燥火　湯水專家推介清熱解毒生津袪濕湯水

▲ 炎炎夏日，一碗清熱解毒湯水好重要。

熱辣辣的夏天殺到，濕熱、翳焗、無風的香港令人不想外出，不少小朋友及長者在太陽下曬一曬，更好易感到「飄飄然」，慢慢開始頭暈不適。湯水專家芳姐推介，在炎熱的夏天可煲煮清熱降燥、養陰生津的湯水作調理。

湯水專家張佩芳（芳姐）在個人網誌分享一款湯水——老黃瓜綠豆薏米排骨湯，適合現時炎熱天氣飲用。老黃瓜是消暑清熱、降燥火佳品，含有豐富的維生素和礦物質，配上綠豆、生薏米等煲湯，能清熱解毒。生薏米性質偏寒，偏於利水滲濕、袪風濕，清熱排膿。而綠豆同樣性寒味甘，能消暑解渴，消瘡排膿。

芳姐提醒，孕婦不宜食用薏米，可改用赤小豆或扁豆代替。另外，刮下來的老黃瓜瓜囊汁液有美白淡斑功效，不妨廢物利用，用來敷手、敷面，有助消除暗瘡。

【緩解焦慮】復課在即孩子現焦慮 湯水專家推介紓緩情緒治失眠小米粥

【功效】

消暑生津潤燥、利尿袪濕。

【材料】

老黃瓜 1個

綠豆 1兩

生薏米 1兩

陳皮 1個

蜜棗 2粒

排骨 6兩

【補脾暖腎】小朋友夜間「瀨尿」 暖腎縮尿湯水只需2個步驟

【製法】

1. 老黃瓜洗淨後刮囊，切塊。

2. 綠豆、薏米、陳皮浸洗。

3. 排骨出水。

4. 全部材料用10碗水煮2小時成4至5碗，即可服用。

養生食譜獲張佩芳授權

更多【兒童健康】資訊，即睇︰

【復課安排】書包常備濕紙巾清潔雙手 11款不含致敏成份及致癌物濕紙巾【內附名單】

【夏天蚊患】蚊叮蟲咬抓癢易破皮感染 兒科醫生：2歲以下忌用薄荷產品止痕

《新冠肺炎兒童防疫指南》電子書免費下載：http://bit.ly/2SI0Se5

《抗疫湯水食療大全》電子書免費下載：http://bit.ly/2Tt7Oxm

TOPick 推出【停課不停學】小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度 立即免費下載: bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：梁節儀