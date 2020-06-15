旅發局推「旅遊．就在香港」計劃 谷本地消費深度遊【附部分優惠詳情】
新冠肺炎疫情緩和，刺激本地消費及旅遊活動隨之起動，旅遊發展局（旅發局）今日（15日）推出大型推廣計劃「旅遊．就在香港（Hello Hong Kong）」計劃，鼓勵本地深度遊及在港消費，包括網羅本港多個景點﹑酒店﹑餐廳及商場優惠，鼓勵本地深度遊及在港消費，並首次與Visa﹑Mastercard﹑銀聯及美國運通四大信用卡公司推出優惠等。
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旅發局指，「旅遊．就在香港（Hello Hong Kong）」計劃會為市民分階段帶來豐富的本地遊資訊，首階段先推介約120個鮮為人知的本地遊好去處，並透過一站式食、買、玩優惠平台網羅過萬個遍佈全港的優惠，當中涵蓋酒店乎所有主要景點﹑過百家酒店套票及商場（超過100個）提供的娛樂、消費及餐飲折扣優惠，以及最快在8月推出「賞你遊香港」項目，由市民透過消費換取本地團。
優惠平台亦首次集合Visa、Mastercard、銀聯及美國運通四大信用卡公司一同推出的優惠，而美國運通更會推出全城每週大抽獎活動，一同刺激消費；而配合政府一萬元現金發放計劃及暑假來臨，平台將加推適合一家大小留港度假的優惠，及飲食平台OpenRice的餐飲優惠。
「旅遊．就在香港（Hello Hong Kong）」部分優惠：
|酒店/景點/食肆/品牌/商場
|優惠
|價錢
|香港君悅酒店
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「Escape 24住宿優惠」包括︰
|每房每晚港幣$2,680起，另加一服務費
|K11 ARTUS寓館
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「ARTUS Staycation」住宿優惠包括︰
|每房每晚港幣$4,000起，另加一服務費
|馬哥孛羅香港酒店
|「饗樂．購物．悠閒之選」住宿優惠包括︰
|每房每晚港幣$1,008起，另加一服務費)
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香港杜莎夫人蠟像館
香港挪亞方舟天際100香港觀景台
|指定門票/產品買一送一優惠
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|鴨靈號
|指定門票/產品半價優惠
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香港海洋公園
山頂纜車香港大富翁夢想世界
|指定門票/產品精選折扣優惠
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ARTE Madrid
Le Saunda
The Body Shop
位元堂澳至尊
|指定產品買一送一優惠
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曲奇童話
零食物語
莎莎化粧品有限公司
香港設計廊
|指定產品/消費精選折扣優惠
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|蘇浙滙
|限定菜單66折
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|Mezzo
|限定菜單買一送一
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家全七福酒家
南丫天虹海鮮酒家
粵
Mango Tree (圓方店)Spasso Italian Bar Restaurant Terrace
|指定菜式/或菜單半價優惠
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竹日本料理
Beef & Liberty蛇王芬(中環店)
|指定菜式/菜單買一送一優惠
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|全港九新界超過40個商場
|消費滿指定金額即可獲消費券；或參與抽獎嬴得豐富獎品；或獲精美禮品
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|資料來源：旅發局
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旅發局主席彭耀佳表示，由於香港及各地政府持續實施非常嚴格的出入境及檢疫隔離措施，訪港旅客數目仍然維持極低水平，5月初步數字約8,100多人次，按年下跌近乎100%，平均每日訪港旅客有約260人，較4月增加近一倍，相信大部份都是有需要來港，例如內地家長帶同其在港上學的子女來港準備復課，或有台灣學生經香港往內地繼續學業。
彭耀佳說，旅發局復甦旅遊業的整體策略將由本地做起，鼓勵香港人在港旅遊，帶動氣氛，藉此讓業界為日後迎接旅客作暖身。
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記者：陳曉瑩