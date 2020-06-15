旅發局推「旅遊．就在香港」計劃　谷本地消費深度遊【附部分優惠詳情】

▲ 旅發局今日推出「旅遊．就在香港」計劃，鼓勵市民做自己的旅客，以全新角度探索及欣賞香港之美。（旅發局提供）

新冠肺炎疫情緩和，刺激本地消費及旅遊活動隨之起動，旅遊發展局（旅發局）今日（15日）推出大型推廣計劃「旅遊．就在香港（Hello Hong Kong）」計劃，鼓勵本地深度遊及在港消費，包括網羅本港多個景點﹑酒店﹑餐廳及商場優惠，鼓勵本地深度遊及在港消費，並首次與Visa﹑Mastercard﹑銀聯及美國運通四大信用卡公司推出優惠等。

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旅發局指，「旅遊．就在香港（Hello Hong Kong）」計劃會為市民分階段帶來豐富的本地遊資訊，首階段先推介約120個鮮為人知的本地遊好去處，並透過一站式食、買、玩優惠平台網羅過萬個遍佈全港的優惠，當中涵蓋酒店乎所有主要景點﹑過百家酒店套票及商場（超過100個）提供的娛樂、消費及餐飲折扣優惠，以及最快在8月推出「賞你遊香港」項目，由市民透過消費換取本地團。

優惠平台亦首次集合Visa、Mastercard、銀聯及美國運通四大信用卡公司一同推出的優惠，而美國運通更會推出全城每週大抽獎活動，一同刺激消費；而配合政府一萬元現金發放計劃及暑假來臨，平台將加推適合一家大小留港度假的優惠，及飲食平台OpenRice的餐飲優惠。

▲ 「旅遊．就在香港」計劃網羅不少餐飲優惠資訊。（旅發局提供）

▲ 旅發局推介出深度遊行程，搜羅約120個遍佈全港的特色地點及活動。（旅發局提供）

「旅遊．就在香港（Hello Hong Kong）」部分優惠：

酒店/景點/食肆/品牌/商場 優惠 價錢 香港君悅酒店 「Escape 24住宿優惠」包括︰ 海景客房24小時住宿體驗

精選早餐2位

免費泊車

每房每晚可享港幣$1,000酒店餐飲或水療消費額 每房每晚港幣$2,680起，另加一服務費 K11 ARTUS寓館 「ARTUS Staycation」住宿優惠包括︰ 開放式客房住宿體驗

住宿期間可享港幣$1,500酒店餐飲消費額

1小時私人教練健身課程 (2位) 精選早餐2位

KLUB 11金卡一年會籍乙份

首20名預訂可額外享有 開放式公寓免費升級至海景一房 及港幣$500 K11 MUSEA或K11 Art Mall購物消費額 每房每晚港幣$4,000起，另加一服務費 馬哥孛羅香港酒店 「饗樂．購物．悠閒之選」住宿優惠包括︰ 保證客房免費升級

每房每晚可享港幣$600酒店餐飲消費額

連卡佛禮品卡 (價值港幣$200)

連卡佛貴賓會員計劃金會員卡一年會藉乙份

2人享用連卡佛白金貴賓室及形象顧問服務乙次 每房每晚港幣$1,008起，另加一服務費) 香港杜莎夫人蠟像館 香港挪亞方舟 天際100香港觀景台 指定門票/產品買一送一優惠 - 鴨靈號 指定門票/產品半價優惠 - 香港海洋公園 山頂纜車 香港大富翁夢想世界 指定門票/產品精選折扣優惠 - ARTE Madrid Le Saunda The Body Shop 位元堂 澳至尊 指定產品買一送一優惠 - 曲奇童話 零食物語 莎莎化粧品有限公司 香港設計廊 指定產品/消費精選折扣優惠 - 蘇浙滙 限定菜單66折 - Mezzo 限定菜單買一送一 - 家全七福酒家 南丫天虹海鮮酒家 粵 Mango Tree (圓方店) Spasso Italian Bar Restaurant Terrace 指定菜式/或菜單半價優惠 - 竹日本料理 Beef & Liberty 蛇王芬(中環店) 指定菜式/菜單買一送一優惠 - 全港九新界超過40個商場 消費滿指定金額即可獲消費券；或參與抽獎嬴得豐富獎品；或獲精美禮品 - 優惠受條款及細則約束，詳情可瀏覽「旅遊．就在香港」的網站。

優惠/贈品數量有限，送完及售完即止。

如有任何爭議，參與店舖保留最終決定權。

商戶保留更改優惠詳情及其條款及細則之權利。若有任何更改，恕不另行通知。 資料來源：旅發局

▲ 旅發局推介出深度遊行程，搜羅約120個遍佈全港的特色地點及活動。（旅發局提供）

▲ 「旅遊．就在香港」計劃網羅不少餐飲優惠資訊。（旅發局提供）

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旅發局主席彭耀佳表示，由於香港及各地政府持續實施非常嚴格的出入境及檢疫隔離措施，訪港旅客數目仍然維持極低水平，5月初步數字約8,100多人次，按年下跌近乎100%，平均每日訪港旅客有約260人，較4月增加近一倍，相信大部份都是有需要來港，例如內地家長帶同其在港上學的子女來港準備復課，或有台灣學生經香港往內地繼續學業。

彭耀佳說，旅發局復甦旅遊業的整體策略將由本地做起，鼓勵香港人在港旅遊，帶動氣氛，藉此讓業界為日後迎接旅客作暖身。

▲ 旅發局推介出深度遊行程，搜羅約120個遍佈全港的特色地點及活動。（旅發局提供）

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記者：陳曉瑩