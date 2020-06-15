【減肥大作戰】一杯高糖雪糕可含4粒方糖+4茶匙油　4款較低脂低糖雪糕之選

▲ 4款較低脂低糖雪糕之選。

天氣炎熱想食雪糕但又怕肥怕不健康？消委會測試了市面29款預先包裝及非預先包裝的雪糕及冰凍甜點，並比較雪糕的總脂肪、糖份等，總結出數款較為低糖、低脂的雪糕，大家選購雪糕前，不妨參考！

高脂及低脂標準

據食安中心：

高脂＝每100克含超過20克總脂肪

低脂＝每100克含不超過3克總脂肪

消委會指，檢測的20款預先包裝雪糕平均總脂肪為每100克12.4克，比非預先包裝的雪糕每100克9.2克為高。

當中，總脂肪含量最低為「天仁茗茶」御選綠茶霜淇淋，每100克含4.3克總脂肪，但不屬「低脂」食物。與總脂肪含量最高的雪糕相差約4倍。

高糖及低糖標準

據食安中心：

高糖＝每100克含超過15克糖

低糖＝每100克含不超過5克糖

消委會指，檢測的29款雪糕，有19款都屬於高糖。據《食物及藥物（成分組合及標籤）規例》，一般雪糕的糖不得少於10%，因此雪糕很難做成「低糖」食物。

當中，糖含量最低為「天仁茗茶」御選綠茶霜淇淋，但每100克也含12.0克糖，不屬「低糖」食物。

如比較29款雪糕的糖份及脂肪，以下雪糕均為較低糖、低脂的選擇：

品牌 糖（克/100克） 總脂肪（克/100克） 飽和脂肪（克/100克） 天仁茗茶 御選綠茶霜淇淋 12 4.3 2.5 樂天Lotte Monaco Multi Vanilla Flavour Frozen Confection 12.4 8.6 4.4 MILK TOP 北海道牛奶雪糕 12.6 8.8 5.5 首選牌 特濃朱古力味冰凍甜點 12.4 9.9 7.6 Sweets House CHA CHA 豪華版軟雪糕* 13.4 4.4 1.1 KFC 特選牛乳朱古力曲奇新地# 12.1 5.4 2.7

*檢出不可添加於以乳類及脂肪為主的甜品的防腐劑山梨酸

#大腸菌群含量超標1.8倍

【消委會】消委會檢測29款雪榚樣本 麥當勞新地含山梨酸KFC新地大腸菌群超標

攝取過量脂肪增患心臟病、糖尿病風險

世衞建議脂肪攝取量應少於人體每日所需能量的30%。以一個60公斤體重（每日能量攝入量2000千卡）的成人為例，每日應進食少於66克總脂肪；而以一個17公斤體重（每日能量攝入量1250千卡）的4歲女童為例，每日應進食少於41克總脂肪（見表二）。攝取過量脂肪會增加患上心臟病、肥胖症、及糖尿病等疾病的風險。

攝入過量糖增蛀牙、肥胖風險

消委會指，糖能提供熱量，但攝入過多會增加蛀牙、超重、肥胖和患上糖尿病的風險。註冊營養師謝詠瑩也曾接受TOPick訪問時表示，長期攝取高糖食物會加速皮膚及細胞老化；長遠而言會增患癌症、心臟病等風險。

世衞建議每日游離糖攝入量應少於總能量攝入量的10%，例如：

60公斤重（每日能量攝入量2000千卡）的成人，每日應攝入少於50克游離糖

4歲女童（17公斤體重，每日能量攝入量1250千卡），每日應進食少於31克游離糖

進食一份含糖量高（約80克）的雪糕，即攝入約18.2克糖，佔成人每日建議糖攝取量約36%，以及佔女童每日建議糖攝取量約59%。消委會又提醒，雖然預先包裝跟非預先包裝樣本的平均糖含量相若，但由於部分非預先包裝樣本的食用分量一般較大，因此糖的攝入量也相對較高。

消委會檢測雪糕可含高達11種添加劑，詳情【請按此】

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責任編輯：楊宛茜