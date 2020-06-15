【減肥大作戰】一杯高糖雪糕可含4粒方糖+4茶匙油 4款較低脂低糖雪糕之選
天氣炎熱想食雪糕但又怕肥怕不健康？消委會測試了市面29款預先包裝及非預先包裝的雪糕及冰凍甜點，並比較雪糕的總脂肪、糖份等，總結出數款較為低糖、低脂的雪糕，大家選購雪糕前，不妨參考！
高脂及低脂標準
據食安中心：
- 高脂＝每100克含超過20克總脂肪
- 低脂＝每100克含不超過3克總脂肪
消委會指，檢測的20款預先包裝雪糕平均總脂肪為每100克12.4克，比非預先包裝的雪糕每100克9.2克為高。
當中，總脂肪含量最低為「天仁茗茶」御選綠茶霜淇淋，每100克含4.3克總脂肪，但不屬「低脂」食物。與總脂肪含量最高的雪糕相差約4倍。
高糖及低糖標準
據食安中心：
- 高糖＝每100克含超過15克糖
- 低糖＝每100克含不超過5克糖
消委會指，檢測的29款雪糕，有19款都屬於高糖。據《食物及藥物（成分組合及標籤）規例》，一般雪糕的糖不得少於10%，因此雪糕很難做成「低糖」食物。
當中，糖含量最低為「天仁茗茶」御選綠茶霜淇淋，但每100克也含12.0克糖，不屬「低糖」食物。
如比較29款雪糕的糖份及脂肪，以下雪糕均為較低糖、低脂的選擇：
|品牌
|糖（克/100克）
|總脂肪（克/100克）
|飽和脂肪（克/100克）
|天仁茗茶 御選綠茶霜淇淋
|12
|4.3
|2.5
|樂天Lotte Monaco Multi Vanilla Flavour Frozen Confection
|12.4
|8.6
|4.4
|MILK TOP 北海道牛奶雪糕
|12.6
|8.8
|5.5
|首選牌 特濃朱古力味冰凍甜點
|12.4
|9.9
|7.6
|Sweets House CHA CHA 豪華版軟雪糕*
|13.4
|4.4
|1.1
|KFC 特選牛乳朱古力曲奇新地#
|12.1
|5.4
|2.7
*檢出不可添加於以乳類及脂肪為主的甜品的防腐劑山梨酸
#大腸菌群含量超標1.8倍
【消委會】消委會檢測29款雪榚樣本 麥當勞新地含山梨酸KFC新地大腸菌群超標
攝取過量脂肪增患心臟病、糖尿病風險
世衞建議脂肪攝取量應少於人體每日所需能量的30%。以一個60公斤體重（每日能量攝入量2000千卡）的成人為例，每日應進食少於66克總脂肪；而以一個17公斤體重（每日能量攝入量1250千卡）的4歲女童為例，每日應進食少於41克總脂肪（見表二）。攝取過量脂肪會增加患上心臟病、肥胖症、及糖尿病等疾病的風險。
攝入過量糖增蛀牙、肥胖風險
消委會指，糖能提供熱量，但攝入過多會增加蛀牙、超重、肥胖和患上糖尿病的風險。註冊營養師謝詠瑩也曾接受TOPick訪問時表示，長期攝取高糖食物會加速皮膚及細胞老化；長遠而言會增患癌症、心臟病等風險。
世衞建議每日游離糖攝入量應少於總能量攝入量的10%，例如：
- 60公斤重（每日能量攝入量2000千卡）的成人，每日應攝入少於50克游離糖
- 4歲女童（17公斤體重，每日能量攝入量1250千卡），每日應進食少於31克游離糖
進食一份含糖量高（約80克）的雪糕，即攝入約18.2克糖，佔成人每日建議糖攝取量約36%，以及佔女童每日建議糖攝取量約59%。消委會又提醒，雖然預先包裝跟非預先包裝樣本的平均糖含量相若，但由於部分非預先包裝樣本的食用分量一般較大，因此糖的攝入量也相對較高。
消委會檢測雪糕可含高達11種添加劑，詳情【請按此】
0添加劑雪糕名單，詳情【請按此】
無菌及不含防腐劑雪糕名單，詳情【請按此】
更多挑選健康、低卡雪糕的報道：
【減肥大作戰】營養師推介6款低卡雪糕 食雀巢+Dreyer’s+ Movenpick雪糕雪條唔怕肥【附完整名單】
【減肥恩物】減肥都可以食雪糕 5款少於100卡路里的雪糕之選
責任編輯：楊宛茜