撐國安立法聯合陣線發起網上簽署　反對外國干預

▲ 聯合陣線發起網上聯署記者會。（馮漢柱攝）

香港各界撐國安立法聯合陣線宣布發起網上聯署，反對美國等西方外國勢力，干預中國內政和香港事務。

全國人大常委譚耀宗指出，香港事務純屬香港內政，全國人大訂立港區國安法是「天經地義」。他認為，美國只是利用香港作為「壓制中國發展的一張牌」，而美國和其他西方國家就「港區國安法」進行各種指責，對香港作出所謂制裁，是赤裸裸插手香港事務，干涉中國內政的行徑，違背國際法原則。他表示，美國和各其他西方國家應「立即停止干預中國內政」，以及「立即放棄一切制裁或者威嚇香港的手段」。

新民黨主席葉劉淑儀表示，美國在維護國家安全方面有嚴苛的法律，但卻阻止香港就國安問題立法，這是「嚴重的雙重標準」。她認為，「港區國安法」有助於改善中央和香港的關係，有利一國兩制發展。

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記者：尹櫻霖