居護老院半癱漢入院不治肛門疑塞紗布　護老院董事陸艾齡否認院舍有同款紗布

▲ 劍橋護老院董事陸艾齡今到西九龍裁判法院出席死因研訊。（林欣樂攝）

居於牛頭角劍橋護老院的半身癱瘓智障漢，因不適送院治理，兩日後不治，期間醫護發現死者肛門塞有紗布等異物，死因研訊今（15日）續。護老院董事陸艾齡供稱，她事後看過死者體內異物的照片，發現院舍內根本沒有該款紗布，並指自己曾任職護士，肯定醫院會有該款紗布。陸並否認事後公司在聲明故意作出沒有事實根據的說法。



死者王志成（60歲）生前入住牛頭角劍橋護老院，2016年1月31日因嘔吐及腹瀉等送往聯合醫院接受治療，同年2月2日身亡。



劍橋護老院現任董事陸艾齡作供指，公司事後曾向傳媒發出的聲明指死者曾做腸道造影「手術」供稱，她認為「手術」只是統稱，並不清楚「照腸」不可以稱作「手術」，聲言「照腸」大多數涉及切除瘜肉手術，故否認在聲明故意作出無事實根據的説法。



陸續供稱，資料是由現已離職的院舍主管劉咏梅告知，包括聲明中指死者的手強而有力等，被問到為何未有致電醫院核實聲明內資料。陸更激動地指「我唔鍾意打呀，醫院咁大，打電話問邊個？」



陸又堅稱，院舍內絕對不可能有人將紗布塞入死者體內，主管曾給她看過死者體內異物的照片，陸供稱院舍的急救箱內根本沒有涉案該款紗布，而她曾任職護士，肯定醫院會有該款紗布。



陸續作供指，公司曾短暫安排另一人頂替董事一職，她則因身體負荷不來而暫時辭任，期間公司旗下多間護老院曾改名。死因研訊主任指出，陸因算命而改名一事是虛假的，事實是公司為了掩飾陸作為董事的身分才改名，並誤導社會福利署。陸否認說法，並供稱不可以披露所持有離岸公司的詳情，陸強調「社署好鍾意我哋（劍橋）經營」，因為護老院有規模，更揚言在本港「唔係好多間㗎咋」。聆訊下午續。

記者：林欣樂