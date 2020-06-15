【食用安全】內地黑心豆乾工場曝光　包裝職員沒戴口罩手套蒼蠅亂飛

▲ 內地黑心豆乾工場曝光，工廠衛生情況惡劣。

吃愛豆乾的人士要留意。南京一間豆製品工廠近日被揭衞生環境惡劣，每天生產數百斤豆腐乾。內地傳媒隨執法人員登門視察時發現，工廠職員沒戴口罩及手套處理豆腐乾，用作生產的器具佈滿污漬，而且工廠內有不少蒼蠅。當局指出廠商衞生不達標，已要求立即整改，否則將勒令停業。

據荔枝網報道，南京市六合區「七彩豆腐店」的豆製品作坊被指環境衞生惡劣，記者隨當地執法人員於上周五前往被南京大廠蔣家窪村一個院子調查。

調查當日，數名職員直接用手抓起晾好的豆腐乾，進行包裝工序，並無戴口罩及手套等防護裝備。職員回覆傳媒稱，因天氣太熱而沒有佩戴。傳媒又發現，工廠門窗、生產器具也佈滿污漬。浸泡豆腐乾的大缸裝滿鹵水，鹵水滿瀉並流在地板上。由於鹵水含有醬油、紅糖等材料，故流出的污水呈暗紅色，不過污水未經處理，就直接排到排水渠。同時，工廠門窗打開，有蒼蠅飛入。工廠職員表示，廠房每天可生產數百斤豆腐乾，並會送到指定單位。

當地執法人員指，涉事工廠於2019年取得小作坊登記證，驗收時設施和衞生環境均符合要求，惟開業不足一年，衞生水平下降。當局指，廠房生產現場封閉情況不達標，部分晾乾豆腐乾的地方為露天，不符衛生要求。執法人員指，涉事工廠違反相關條例，要求立即整改，若翌日仍不符合要求，將要求停業。同時，當局會安排專人為豆乾抽樣檢測。

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責任編輯：王俊賢