【另類玩樂】鼓勵兒子玩桌遊避免接觸電子產品　校長媽媽幼稚園設桌遊室︰教小朋友面對輸贏

▲ 聖公會聖巴拿巴堂幼稚園校長鄧雪堯在幼稚園設立桌遊室，讓學生從中學習社交和面對輸贏。

停課期間大家留家避疫，造就了桌遊生意額大幅增加。熱愛桌遊的幼稚園校長鄧雪堯自言桌遊是家中玩樂的主菜，她觀察到一般家長感到桌遊兒戲，寧願買圖書，她卻有不一樣看法︰「要教小朋友面對輸贏，玩桌遊是最佳選擇。」

▲ 堯堯校長很重視遊戲，並慨歎小朋友太缺乏玩。(資料圖片)

聖公會聖巴拿巴堂幼稚園校長鄧雪堯（堯堯校長），定期在網誌分享遊戲心得，並推介益智遊戲和棋類，她謂家中約有50副桌遊，更在幼稚園設立桌遊室，讓學生定期進內遊戲，從中學習社交和面對輸贏。

她和丈夫都是陪玩家長，自言在8歲囝囝Sirius出生數月後，已決定不能讓他的生活被電子產品入侵，一家人上下一心使出拖延戰術，以「愈遲接觸電子產品愈好」為目標，以免傷害其大腦的額葉思考區，及減低與人互動的機會。

我們首要隔離他用智能手機，還有平板電腦及YouTube等等，雖然至今Sirius難免也要用到電子產品，但會知道節制，例如明白到電子科技是有需要才用，如Google Map、巴士Apps和天氣預報等，並不會過分依賴電子產品打發時間。

校長也慨歎，桌遊的玩樂價值常被低估，反而在停課期不少家長向她詢問，令她欣慰。

希望大家之後不會忽略遊戲……不少家長的印象，總感到花錢買一本書比買桌遊抵，因為棋子有時只是簡單由一些卡組成，卻要賣上百元。但其實好的設計是可以玩好幾年。而且，桌遊很自然地模擬到輸贏情境，那是較難在生活中營造出來。

▲ (受訪者提供)

培養逆境智能

在停課期間，她笑言Sirius愛上重玩鬥獸棋，鬥獸棋是根據動物大細去分勢力及對戰，對小二生來說，它比象棋容易，令他感到容易駕馭。

他現在愛跟朋友仔及爸爸對戰，停課期間他有九成時間是玩樂，故連平時很難完成一局的大富翁，也可以用一天時間去玩！我們跟他玩時，也是放下手機，專心投入！

她強調家中的棋類玩來玩去便是十幾款。近年她也支持本地設計師設計，只因Sirius自幼喜歡研究地圖，而本土桌遊以香港交通、環保資訊，連香港的街市近年也成了棋盤，用來教授規劃生活，故她感到本土設計其實很有意思。

▲ Sirius 4歲玩快手疊杯，去年愛上了研究玩法簡單的五子棋Pentago（左）。(受訪者提供)

先要說明規則

校長自言選購桌遊時會留意桌遊論譠分享，及自己試玩，感到有趣便買，而過去她在網誌上也分享過不少益智之選，例如Dobble（嗒寶）是應用到小朋友的視覺專注力、圖像辨識及配對能力，考驗大家要快速搜索符號（或圖案）及鬥快出卡牌。

當年我在書店先入黃色加紫色盒的原裝版，後來旅行時發現到有綠色加橙色的入門動物版，便立刻買了，因不知道香港有沒有。

▲ 校長欣賞桌遊練就小朋友的視覺專注力。(受訪者提供)

▲ 「嗒寶」的動物版色彩豐富。(資料圖)

Sirius因自幼玩棋，但一直沒有特別專注鑽研一種棋類，或參加棋類課程，傾向跟父母及朋友玩。她也尊重孩子意願，去年Sirius愛上了研究玩法簡單的五子棋Pentago，過程要二人輪流不注順時針或逆時針旋轉棋盤，把球放入，直至第一個能使5個球成一行的就是贏家。

類似用棋盤玩過3關，非常有趣。他可以自己玩，或跟別人玩！不要小看小朋友的解難和創意，很多時小朋友心水清，會想牢記規則，他們記性好，故我多數玩不贏他。不過，開局前大家也應講好基本規矩，例如他可以不用跟說明書玩，只要訂好規則便要一致去跟。

校長的益智遊戲推介

SuperMind

分沒有磁石和有磁石的進化版MightyMind兩款，適合4歲以上，讓幼兒利用32塊不同形狀的拼圖（包括4種色和6種形狀），按題目圖卡上的圖案拼出答案，訓練到幼兒看圖配對圖形能力，即使幼兒獨自玩樂也能享受樂趣！

▲ SuperMind考驗創意。(受訪者提供)

快手疊杯

配件包括20個杯子、24張題卡和1個按鈴；參加者各有5個不同顏色的杯子，輪流抽出題目卡，並鬥快依指示把杯子的顏色和順序排列好；最快完成的可按一下鈴，勝出的參加者可以把題目卡收起，最多遊戲卡的便勝出。校長謂這個遊戲可以訓練手眼協調能力，提升小朋友的即時反應和專注力。

▲ 快手疊杯訓練由平面到立體的觀察。(受訪者提供)

快手廚師

是節奏明快的本地原創設計，充滿互動，玩家擔任快手廚師，為社區準備健康飯盒；3份飯、2份菜、1份肉，最快完成3個，取得3個愛心者勝！ 遊戲卡牌上並無文字，適合6歲以上的朋友一齊玩耍。

▲ 校長認為，本土設計中有很多都很適合幼兒教育需要，例如「快手廚師」便是其中一款。(受訪者提供)

地球救援

同樣是本地原創桌遊，要玩這副棋要先雪冰，玩時要趕快在冰溶化時，把代表人類的棋子救上七大洲。棋盤放入地理知識，可以玩到濕身，她謂最近天氣開始熱，故不嫌準備功夫較大陣仗，一有時間便會玩。

▲ 要玩這副棋比較大陣杖，要先雪冰。(受訪者提供)

故事骰 Story Cubes

遊戲中有9顆骰子、共54款不同圖案。遊戲的參加者需要把骰子握在手中同時擲出置於桌上，根據桌面上各骰子所擲出的圖案，排好順序，並以「從前從前」為開頭，創作一個與圖案有關的故事。

▲ 故事骰 Story Cubes(受訪者提供)

撰文：胡麗珊