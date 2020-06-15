【酒精噴眼】葵芳侍應酒精噴壺誤當體溫槍　男童雙眼慘被消毒酒精噴中入院【附急救方法】

▲ 有網民日前帶同姪兒到餐廳用餐時，門口檢查體溫的侍應卻誤把酒精噴壺當作體溫槍，把酒精直噴至姪兒的眼中。

新冠肺炎疫情下，不少食肆都規定客人進內用膳前必須先接受測量體溫及以酒精搓手液消毒雙手。不過，有網民日前帶同姪兒到餐廳用餐時，門口檢查體溫的侍應卻誤把酒精噴壺當作體溫槍，把酒精直噴至姪兒的眼中，令姪兒久久未能張開眼，需送醫治理。

涉事消毒酒精濃度高達75%

據該名家長網民昨日（14日）在facebook群組「巴打絲打 Facebook Club」開帖指，當日與姪兒到葵芳新都會廣場一間餐廳用膳時，當時「有位好醒目的侍應，攞咗支酒精噴壺當體溫槍，然後幫個小朋友量度體溫」。

孩子的雙眼當時即遭酒精噴中，眼睛久久未能張開，從照片可見，涉事的酒精濃度高至75%。該名家長網民見狀立即把姪兒送院，又呼籲其他家長要「注意類似由第三者產生的失魂意外」。

醫生：以大量清水沖洗眼睛至少10分鐘

該名家長網民其後再回應事件指，幸姪兒經醫生檢查後目前已無大礙，而涉事餐廳亦已負擔有關醫療費用。他表示分享這事是為了表達「一個不小心真的可大可小，因為酒精直接接觸眼球是有機會令到角膜永久損害」。

他又指：「我們大部分家長亦不是宇宙最強甄子丹，沒有一秒鐘內的反應，只是藉此事情引以為鑑，像這種聯想不到的意外是有機會在我們身上發生，提醒大家盡量避開意外」。

對於被消毒酒精噴中眼，急症科專科醫生馮顯達接受TOPick訪問時指出，如被高濃度酒精如多過40至50%酒精噴中眼睛，可引致眼睛受損。因為酒精會吸走細胞水份和沉澱其蛋白質，可致眼結膜(眼白)發炎，或眼角膜損傷，後者有可能在角膜留下疤痕而長遠影響視力。最即時的急救方法是立即以大量清水沖洗眼睛至少10至15分鐘，同時需儘快送醫求診。

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責任編輯:羅嘉欣