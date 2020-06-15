【保就業計劃】第一期收近43萬份申請　目標今年9月發放第二期補貼

▲ 「保就業」計劃第一期收到近43萬份申請。（馮漢柱攝）

政府發言人今日（15日）表示，「保就業」計劃第一期申請在昨晚截止。政府合共收到428,659份申請，包括168,799名僱主及259,860名自僱人士的申請。

發言人表示，社會各界對「保就業」計劃的反應良好，僱主一般認為計劃切合需要，網上申請程序簡單暢順，所需提供的資料亦不多；相信工資補貼可以協助僱主與僱員共渡時艱，達至保就業的政策目標。

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當局已向首批25,500名僱主發放總額約48億元工資補貼，估計可惠及超過20萬名僱員。獲發工資補貼的僱主當中，98%是聘請少於50名僱員的中小微企。所有獲補貼的僱主在申請時已承諾於接受補貼期間，即6月至8月不會裁員，亦會將補貼全數用於支付員工薪酬。

此外，首批24,000名自僱人士亦已在其指定銀行賬戶收到一筆過7,500元資助，總額約1.8億元。政府現正從速處理其餘申請，爭取在本周內開始發放第二批補貼及一筆過資助，詳情稍後公布。

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「保就業」計劃秘書處會分批以電郵和短訊通知成功申請者，並將工資補貼存入有關申請者指定的銀行賬戶。申請者可登入「保就業」計劃網頁，查閱獲批的補貼金額及承諾於202年6月至8月的受薪僱員人數。

發言人又指，政府會檢視『保就業』計劃第一期申請的經驗和安排，並於稍後公布第二期的申請詳情。目標是於今年9月發放第二期補貼，用以支付2020年9月至11月的工資。

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責任編輯：陳子謙