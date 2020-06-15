【小心受騙】余慕蓮患耳疾卻從沒籌款求醫　澄清經濟狀況尚可免中騙徒圈套

▲ 余慕蓮否認依賴演協捐款，澄清經濟狀況免騙徒乘人之危。

資深演員余慕蓮（魚毛姐）已年屆83歲，近年已減少許多幕前演出。最近卻有網上流傳余慕蓮患耳石症，需要演藝人協會籌款為其聘印傭，以照料其日常生活。經濟狀況正常的余慕蓮為免被騙徒有機可乘，透過演藝人協會發聲明澄事此事。

入行超過半世紀的「魚毛姐」余慕蓮現年已83歲，雖然去年底接受演藝人協會專訪時仍然精神奕奕，不過因年邁關係已減少許多幕前工作。

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▲ 魚毛姐去先接受演藝人協會訪問。（影片截圖）

余慕蓮澄清傳聞

余慕蓮於2005年離開效力多年的無綫時，曾獲得一筆長期服務金。善心滿滿的她當年把大部份的長期服務金用作建校，在貴州設立「余慕蓮希望小學」。

她對於有能力幫助別人非常高興，並已交代好身後事，他日離開人世後希望能把所有財產捐出，幫助有需要人士。

對於近日網上流傳說法，指余慕蓮患上耳石症，經常又暈又嘔。又因為早年已將退休金捐贈到貴州興建學校，故現時由演藝人協會捐款為其聘請印傭照顧其生活。

余慕蓮為免有不法之徒利用此等訊息以她名義募捐詐騙，故特意委託演協作澄清作，她承認近期因耳石症身體不適，並已自費僱用印傭照料日常生活，早年亦只是將部份退休金捐建學校，故此現時經濟狀況尚好，，為免有不法之徒利用此等訊息以她名義募捐詐騙，故特作澄清，並多謝大家關心。

▲ 余慕蓮為免不法之徒有機可乘，借演藝人協會代為發聲。（Facebook圖片）

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耳石症是一種常見的眩暈疾病，病發時患者會感覺天旋地轉，眩暈同時還會出現噁心、嘔吐、心慌、出汗等徵狀，嚴重時還會出現腹瀉情況。有指患病成因可能是患者受到外傷或過份疲勞所致。

▲ 她感謝身邊的鄰居都很友善，對於獨居的她照顧有加。（影片截圖）

1969年起當特約演員、至今入行剛好半世紀的余慕蓮，入演藝圈前於百貨公司任職售貨員。

後來於工餘時隨資深演員兼戲劇導演陳有后學話劇，再到星馬泰等地登台，讓余慕蓮辭掉正職順利成章踏入影視界。

勤勞工作的「魚毛姐」，曾試過為了工作36小時不眠不休。她更透露當年被記者稱「五台蓮」，全因當時廣播道設有香港電台、亞視、無綫、商台、教育電視，有「五台山」之稱，而余慕蓮在五台之間打滾、全都有效力過，故被稱為「五台蓮」。未知是否多年來積勞成疾，令她患上病症。

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