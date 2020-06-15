被DQ議席後闖會議廳囚4周　梁頌恆保釋候上訴押後判決

▲ 梁頌恆准保釋候上訴，今到高等法院應訊。

青年新政游蕙禎及梁頌恆因宣誓風波而於2016年被褫奪立法會議員資格後，涉聯同3名助理硬闖進會議廳，5人前年經審訊後被裁定非法集結罪成，判囚4周。梁早前獲准保釋等候上訴，今（15日）於高等法院提出上訴指，原審裁判官忽略了非法集結控罪的必要元素是，被告所用的武力必須是非法，但梁於案中只是運用了最低限度的合法武力。

【消委會】消委會驗出逾8成半雪糕含菌 4款無菌及不含防腐劑雪糕名單

代表梁頌恆的大律師郭憬憲今陳詞時指，根據終審法院案例，在非法集結控罪中的其中一個元素是，涉案被告所使用作令人害怕破壞社會安寧的武力，必須是非法的。而在本案中，梁當時認為立法會保安阻撓議員進入會議廳開會，屬非法行為，因此他才以最低限度的合法武力擠進會議廳，他亦沒有出手傷害保安員，法庭不應因為見到有混亂情況，便一口咬定梁所使用的武力屬非法。

郭續指，若使用合法武力會被裁定非法集結罪成，意即警察在公眾地方追捕犯人時，破壞了社會安寧，都會被視為有罪，有關法例即變得有壓迫性，及無法維持社會秩序。惟法官聞言指，所謂「非法」武力只是字眼問題，沒有一個破壞社會安寧的情況是合法的。

郭又指，原審裁判官錯誤地判斷在非法集結控罪中，控方毋須證明被告的犯罪意念，但上訴一方卻不認同。郭認為非法集結控罪並不牽涉絕對法律責任，控方必須證明梁有完整的犯罪意念，但梁於原審時已表明，他真誠地認為自己並沒有衝擊，而是遭到保安推撞，而他當時認為保安的行為是違法的。

【消委會】消委會檢測29款雪榚樣本 麥當勞新地含山梨酸KFC新地大腸菌群超標

律政司一方則回應指，從案發時的片段可見，梁衝擊保安後，有人暈倒、有人受傷，可見他所使用的武力程度明顯超越合理可接受的程度，因此亦必然是非法武力，而梁亦不可能不知道其所用的武力屬非法。法官聽罷陳詞後押後裁決。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：http://bit.ly/2V94aIF

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

記者：楊詠渝