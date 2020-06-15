【新冠肺炎】港澳兩大學研人工智能系統　20秒可斷症準確率逾9成

▲ 香港理工大學及澳門科技大學研發出20秒診斷新冠肺炎患者，及其病情嚴重程度的人工智能系統。（受訪者提供）

新冠肺炎疫情令醫療系統不勝負荷，各國積極研究如何有效分配有限資源。香港理工大學及澳門科技大學研發出僅花20秒，便能診斷出新冠肺炎患者及其病情嚴重程度的人工智能系統，準確率達90％以上。相關研究已發表在國際科學期刊《細胞》上，並免費提供予內地、美國、厄瓜多爾及印度等地多所醫院內應用。

該AI系統透過深度學習3,777名病人的肺部電腦斷層掃描（CT）數據，逾53萬張影像，建立出一套診斷模型，僅花20秒便能從肺部CT中以不同顏色標記出是否患有新冠肺炎的6種病徵，包括磨玻璃影、實變影、纖維化、胸腔積液、間質增厚及空腔，從而為患者斷症及得出報告。

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參與研究的澳門科技大學醫學院張康教授解釋指，一位病人的胸部CT至少有200至400張，而即使屬資深醫生，也至少需花上15至30分鐘來區分出病人是患有新冠肺炎；或病毒性；或細菌性肺炎，

年輕醫生困難更大，人工智能系統比年資淺醫生診斷準確率高出約20%。

理大應用生物及化學科技學系客席教授劉耀南續指，該AI系統亦能透過分析患者的肺部轉變以判斷病情，如肺積水、肺部纖維化等，繼而預測患者何時需進入深切治療部或使用呼吸機等，有助資源分配。

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相關研究已於國際科學期刊《細胞》上發表，並獲逾300萬下載率，已於美國、伊拉克、印度，意大利、西班牙等地，及中國多所大型醫院內，如武漢大學人民醫院、中山大學附屬醫院內應用。

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澳門科技大學醫學院院長霍文遜表示，相關系統早期應用於疫情重災區及缺乏專科醫生的地區，而本港重症病人不多，故未有應用；理大常務及學務副校長衞炳則指，歡迎醫管局能將系統推廣至本地醫院。

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記者：鄧凱文