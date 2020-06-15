風火輪有望合法於單車徑使用　政府擬規管下半年將軍澳及科學園試行

▲ 風火輪有望合法於單車徑使用，政府擬增加規管，並於今年下半年於將軍澳及科學園試行。（資料圖片）

電動可移動工具如電動單輪車、電動滑板車、「風火輪」雖然方便，但在道路上使用或會違法。據運輸署提交立法會文件，政府建議為電動可移動工具設立規管架構 。重點而言，政府認為電動個人移動工具和電動輔助單車，不應在行人路和行車路上行駛，但如妥為規管，適合在單車徑使用。

運輸署又指，鑑於電動個人移動工具和電動輔助單車重量和速度均較汽車輕和慢，平均速度大致與單車相若，但如無規管，最高車速可遠超單車，帶來更大安全風險。所以署方建議有關規管應該比汽車寬鬆但比單車嚴格。

至於電動輪椅，署方認為應獲准在行人路上使用，但應禁止在單車徑或行車道上使用 。

為了解規管電動可移動工具後的實際情況，運輸署計劃於今年下半年在科學園及將軍澳進行實地試驗。運輸署解釋指科學園是駕駛單車的熱點；而將軍澳則是一個設有發展完善的單車徑，且人口稠密地區的新市鎮 。

實地試驗會著眼於公眾對在單車徑上使用電動個人移動工具及電動輔助單車的接受程度、電動個人移動工具、電動輔助單車及普通單車之間的互動、和就電動個人移動工具及電動輔助單車使用者施加若干安全要求的成效 。

過去而有人因使用電動滑板車釀成交通意外，去年10月26日，一名35歲男子駕駛電動滑板車時，在將軍澳日出康城對開單車徑與另一名騎單車的男子相撞，駕駛電動滑板車的男子頭部受傷，送往伊利沙伯醫院治理，延至10月30日不治身亡。

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記者：陳梓蔚