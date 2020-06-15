【一合口罩】遭投訴未能如期取貨惹騙財之嫌　創辦人承認延誤發貨致歉惟未交代原因

▲ 一合口罩創辦人兼總經理何錫漢今舉行記者會兩度就延誤鞠躬致歉。

本地口罩商「一合口罩」遭投訴未能如期取貨，引來騙財之嫌，一眾買家更在網上組成苦主聯盟。一合口罩創辦人兼總經理何錫漢今（15日）舉行記者會兩度就延誤鞠躬致歉，稱今日中午已向第一批預售客戶發出取貨QR code，但未有交代延誤原因，而且整個記者會只有10分鐘時間，未有回答記者的提問。

「一合口罩」由今年2月開始籌備，不少買家聲稱於今年3月預訂口罩，原定5月中至5月底發貨，惟只收到付郵費通知，之後亦未能聯絡上公司客服。何錫漢今聲稱，對於延誤一事責無旁貸，會採取更有效措施在往後處理得更完善，又指於今日中午前已向第一批次的預售客戶發出取貨QR code，而第二批將於下周陸續收到。惟何錫漢未有具體透露有甚麼措施以及延誤原因。

▲ 一合口罩廠房仍有10多名工人工作。（梁偉榮攝）

何續指，公司將會向合資格慈善團體捐贈2萬多盒口罩，將於7月開始陸續發貨，並會公開有關報告。

一合口罩今又開放廠房予記者參觀，廠房仍如常運作，有10多名工人在內進行品質檢查、入箱等工作。

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記者：蘇文軒