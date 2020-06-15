山頂纜車明年內進行翻新　完成後每班車可增90名乘客

▲ 山頂纜車將於明年內進行翻新，完成後每班車可增90名乘客。（資料圖片）

山頂纜車有限公司今日（15日）公佈，原定於今年秋季開始進行之第二階段纜車服務暫停，將延至2021年進行。換言之，在今年內山頂纜車服務不會受影響。

山頂纜車有限公司總經理曾瑛美指，受疫情和其他因素影響，纜車新車廂及設備等的供應受阻，所以第二階段的纜車服務暫停將延至2021年進行，而整個發展計劃仍預計在同年完成。

山頂纜車發展計劃於2019年1月展開，計劃完成後，全新的纜車將取代現有的纜車，每程載客量將會由現時的120人提升至210人。計劃亦包括全面翻新山頂總站及擴建花園道總站，為花園道總站帶來能容納1,300名乘客的舒適及娛樂等候空間。



首階段纜車服務暫停及花園道臨時月台工程已於2019年7月完成。原定計劃臨時月台會提供服務至今年秋季，再實施為期約5個月的第2階段纜車服務暫停，以更換全新纜車系統，包括添置新車廂、安裝全新的纜索、動力及拖曳系統、鋪設新的路軌和完成山頂總站及花園道總站建設。第二階段的纜車服務暫停現將延至2021年進行。

今日消委會報告︰https://bit.ly/2xZn3pI

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：http://bit.ly/2V94aIF

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

記者：陳梓蔚