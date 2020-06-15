中三跨境生憂跟不上進度　復課首日捨課後午膳時間為翌日測驗補課

▲ 學生各自坐在相隔約1.5米的座位上進食。（洪芷晴攝）

本港中三至中五跨境生今（15日）正式復課，位於天水圍的圓玄學院妙法寺內明陳呂重德紀念中學今日共有8名跨境學生回校上課，另有2名學生因事缺席。

▲ 該批跨境學生下課後陸續前往學校小賣部買三文治等作簡單午饍。（洪芷晴攝）

就記者所見，至下午1時20分，該8名學生下課後陸續前往學校小賣部買三文治等作簡單午饍，並各自坐在相隔約1.5米的座位上進食。至約1時50分，該批學生於數名老師帶同下步出校外候車，準備乘坐校巴到落馬洲口岸及深圳灣口岸過關回家。

【復課日】中三至中五跨境生復課多名學生遲到 過關需花近一小時

▲ 就讀中五的于同學表示，依她所見今日過關時看到全部人都有口罩，不過「見到有人有少少咳，排隊量體溫時唔過關有發燒」。（洪芷晴攝）

就讀中五的于同學表示，今天上了9堂，每堂30分鐘，第一日復課心情「好激動，因為好耐無見同學、老師」。

于同學指自己今日早上5時30分起身，6時出門，6時30分已開始排隊等候過關，經福田口岸到港，「雖然已提早排隊，但見到有好多人，等得耐」。她表示，依她所見今日過關時看到全部人都有口罩，不過「見到有人有少少咳，排隊量體溫時唔過關有發燒」，她又估計當中約有20人需途中返家。

被問到本港仍有零星本地確診個案，于同學認為本地確診地區不是天水圍「所以不怕」；她又指希望可以一直正常返學。

▲ 就讀中三的秦同學表示，首日復課「感覺自己上課聽唔明英文、數學，覺得跟不上」，相信自己仍未適應。（洪芷晴攝）

就讀中三的秦同學表示，由於今日過關及候車有所延誤，學校全日9堂課錯失其中2堂課，她指首日復課後，「感覺自己上課聽唔明英文、數學，覺得跟不上」，她認為與自己久沒聽課，未跟得上進度有關，相信需繼續適應。

秦同學指，由於明天數學科有測驗，故主動向老師提出希望可幫助她與有需要的同學於放學時段額外補課，即利用午膳約45分鐘的時間，「剛剛已補完了，趕住走，補得好短暫」，她為補習未來得及食飯，更是由早上約6時至2時仍未食飯，不過她指「不擔心肚餓，返到家後要努力啲溫書」。

▲ 一批跨境學生於數名老師帶同下步出校外候車，準備乘坐校巴到落馬洲口岸及深圳灣口岸過關回家。（洪芷晴攝）

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記者：洪芷晴