【一笑渡凡間】阿蕭笑言未察覺湯洛雯馬國明拍拖　蕭正楠大讚馬明靚湯合襯

▲ 蕭正楠稱與湯洛拍《一笑渡凡間》一段時間，之前卻不發現她與馬國明拍拖。（湯炳強 攝）

蕭正楠、湯洛雯、沈震軒、簡淑兒、文雪兒等今日（6月15日）出席TVB新劇《一笑渡凡間》的記招，蕭正楠以劇中的濟公造型現身。在大熱天時拍古裝特別辛苦，蕭正楠接受TOPick訪問表示：「有幾次頭暈，而且這戲服很吸汗，所以拍打戲時，會覺得件衫愈來愈重。」

問太太黃翠如可有煲涼茶給他，蕭正楠稱：「不用煮，太太send關懷訊息已經好足夠。」

翠如新劇《那些我愛過的人》在上周首播，出名愛妻的阿蕭當時即在IG發文為太太打氣，他表示：「做丈夫一定要支持太太，而且她真的好畀心機，只是大家很多時都把重點放在另一處，沒有留意她的努力，替她不值。」蕭正楠是果然是好丈夫。

▲ 蕭正楠在《一笑渡凡間》演濟公。（湯炳強 攝）

至於《一笑渡凡間》的拍檔湯洛雯最近公開與馬國明拍拖，蕭正楠稱也是睇新聞才人知此事。

蕭正楠說：「我也打了個突，因大家拍了一段時間也沒發現。只能夠說她好好戲，以及成日『利了用』我。因為在公司與他們食過幾次飯，有時放飯時約馬國明，他問：『還有誰？』我答：『阿湯。』他說：『那麼一起』真是徹底被騙，不過很替他們開心。其實有時放飯一起飲咖啡，也曾經覺得他們二人好夾。」

記者：游艾維