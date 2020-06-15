【一笑渡凡間】阿蕭笑言未察覺湯洛雯馬國明拍拖 蕭正楠大讚馬明靚湯合襯
娛樂 16:03 2020/06/15
蕭正楠、湯洛雯、沈震軒、簡淑兒、文雪兒等今日（6月15日）出席TVB新劇《一笑渡凡間》的記招，蕭正楠以劇中的濟公造型現身。在大熱天時拍古裝特別辛苦，蕭正楠接受TOPick訪問表示：「有幾次頭暈，而且這戲服很吸汗，所以拍打戲時，會覺得件衫愈來愈重。」
問太太黃翠如可有煲涼茶給他，蕭正楠稱：「不用煮，太太send關懷訊息已經好足夠。」
翠如新劇《那些我愛過的人》在上周首播，出名愛妻的阿蕭當時即在IG發文為太太打氣，他表示：「做丈夫一定要支持太太，而且她真的好畀心機，只是大家很多時都把重點放在另一處，沒有留意她的努力，替她不值。」蕭正楠是果然是好丈夫。
至於《一笑渡凡間》的拍檔湯洛雯最近公開與馬國明拍拖，蕭正楠稱也是睇新聞才人知此事。
蕭正楠說：「我也打了個突，因大家拍了一段時間也沒發現。只能夠說她好好戲，以及成日『利了用』我。因為在公司與他們食過幾次飯，有時放飯時約馬國明，他問：『還有誰？』我答：『阿湯。』他說：『那麼一起』真是徹底被騙，不過很替他們開心。其實有時放飯一起飲咖啡，也曾經覺得他們二人好夾。」
記者：游艾維