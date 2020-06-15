  • 32°C
香港時間 : 2020615日 (一) 16:29
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 馬國明 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【筍工來了】去旅行仲可賺7千　美企聘遊客虛擬環遊世界

職場 16:00 2020/06/15

分享：

熱門 馬國明 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 超市大搜查

美國網站UpgradedPoints.com為等待外出的「旅人」提供機會，來一場虛擬旅行環遊世界，完成後即可獲得1000美元（約7749港元）。（法新社資料圖片）

雖然新冠肺炎疫情開始出現放緩跡象。不過為防止爆發第二波，全球各國都依然相當謹慎，放寬入境限制仍在計畫階段。一眾熱愛旅遊的民眾被困逾半年，相信都十分難受。美國一間提供信用卡獎勵計劃資訊的網站就看準時機，為等待外出的「旅人」提供機會，來一場虛擬旅行環遊世界，完成後即可獲得1000美元（約7749港元）。

美國網站UpgradedPoints.com日前發布招聘訊息，邀請遊客進行10次虛擬旅行。網站提到，遊客可以選擇迪士尼樂園、盧浮宮、長城等旅遊景點，完成遊覽後回答4條問題，包括：1）為什麼選擇那個地方進行虛擬遊覽、2）您發現該地點最引人注目的地方、3）您是否會在虛擬遊覽後，再次親身前往該地點、及4）您的虛擬旅行整體體驗。完成回答後即可獲得1000美元現金，並可用作疫情後去旅行的資金。

UpgradedPoints.com資料顯示，申請人必須有以下條件：1）熱愛旅行文化、2）對藝術、探索和冒險充滿熱情、3）必須注意細節、4）有能力一個月進行10次虛擬遊覽、及5）是活躍在社交媒體的帳戶，包括Facebook和Twitter。申請時亦需要回答一系列的題目，如解釋自己為何喜歡旅行、最喜歡去的旅行地點為什麼、以及為甚麼自己是虛擬旅行的合適人選。

有興趣的朋友現時可以到官方網站填妥表格，報名截止日期為2020年6月30日。成功申請後，該名申請者將會收到一份表格，完成每次旅行後填寫即可。值得注意的是，所有旅行必須在7月30日前完成，表格亦必須填妥，才可獲得現金獎勵。

責任編輯：曾曉汶

相關文章

【眼睛想旅行】虛擬旅遊景點測試員　評論日本景點獲2千元
19:14 2020/06/09
【眼睛想旅行】虛擬旅遊景點測試員　評論日本景點獲2千元
【絕世筍工】美啤酒廠請「首席遠足官」　15.5萬請人行山？
17:57 2020/06/05
【絕世筍工】美啤酒廠請「首席遠足官」　15.5萬請人行山？
【新冠肺炎】9歲童研桌遊　疫情下成大熱遊戲年賺775萬
16:09 2020/06/02
【新冠肺炎】9歲童研桌遊　疫情下成大熱遊戲年賺775萬
【筍工來了】食品公司招聘素食餡餅試食員　酬勞：一年任食
18:35 2020/05/19
【筍工來了】食品公司招聘素食餡餅試食員　酬勞：一年任食
疫情 迪士尼樂園 Facebook Disney Twitter 肺炎 新冠肺炎疫情 新冠肺炎

最高瀏覽

【母子戀】40歲失婚婦拍拖兩個月閃婚　嫁閨蜜25歲兒子好姊妹變婆媳
14:56 2020/06/14
【母子戀】40歲失婚婦拍拖兩個月閃婚　嫁閨蜜25歲兒子好姊妹變婆媳
【好人好事】50歲基層爸爸除口罩給女兒用　輕鐵窩心港男贈口罩呼籲港人互助
13:22 2020/06/14
【好人好事】50歲基層爸爸除口罩給女兒用　輕鐵窩心港男贈口罩呼籲港人互助
【新冠肺炎】中美日韓現第二波疫情跡象　美研究揭病毒已突變傳染力劇增
12:36 2020/06/14
【新冠肺炎】中美日韓現第二波疫情跡象　美研究揭病毒已突變傳染力劇增