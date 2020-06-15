【食用安全】18歲男子食用未煮熟豬肉　出現頭痛抽搐體內爬滿絛蟲

▲ 泰國一名18歲男生近日就在食用未經煮熟的豬肉等食物後，出現頭痛、嘔吐及抽搐等症狀。經求醫發現，他的體內全身竟已被大量絛蟲所寄生。

豬肉在任何時候都要煮熟透才可食用，但泰國一名18歲男生近日就在食用未經煮熟的豬肉等食物後，出現頭痛、嘔吐及抽搐等症狀。經求醫發現，他的體內全身竟已被大量絛蟲所寄生。

全身布滿白色條狀物

據當地的素羅娜麗科技大學醫學院、寄生蟲研究中心（PDRC），近日在facebook公布上述病例指，該名男子早前因為持續出現頭痛、嘔吐、抽搐及感官扭曲等症狀，遂前往當地醫院求診。經磁力共振檢查發現，男子的腦組織、頭部、胸腹部、四肢等部位，竟已全被大批絛蟲寄生。透過磁力共振的片段可見，該男子的全身都布滿白色條狀物，畫面觸目驚心。

醫生認為，男子應該是吃了未經煮熟的豬肉，或是有蟲卵的蔬菜、水果與水源，加上本人進食前可能未有習慣洗手，才導致他的身上長滿寄生蟲。男子經過類固醇、驅蟲藥等藥物治療後，情況目前已有所好轉。

醫生：徹底煮熟豬肉的溫度需達140度以上

據本港腸胃肝臟科專科醫生吳昊早前接受TOPick訪問時指，寄身在人體內的絛蟲最長紀錄達30多米。大部分感染絛蟲的患者都沒有症狀，有部分人會經常感到肚漲、肚痛、大便不暢通、容易嘔吐，亦有些人會開始消瘦，而有少部分人會在大便內發現蟲卵，或痾出整條蟲。

他表示，肉類方面以豬肉傳染絛蟲的風險為高；而免治肉在攪碎過程中，有機會將絛蟲也一併攪拌至其中，因此免治肉亦比整塊肉的傳染性為高。他建議要將肉類徹底煮熟，如果是整塊肉烹煮，要燒到140度以上，若果是免治肉，也要燒到160度以上，才可以把蟲徹底消除。

此外，食安中心亦有對進食豬肉提出一系列建議：

豬肉必須徹底煮熟才可食用，中心部分須在攝氏75度或以上持續烹煮至少15秒。

如豬肉在烹煮後仍有粉紅色肉汁流出或豬肉中心部分呈紅色，便應再行烹煮，直至熟透。

享用火鍋時應使用兩套不同的筷子和用具來處理生和熟的食物，同時要避免把過多食物擺放在檯上，以防生熟食物交叉污染。

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責任編輯:羅嘉欣