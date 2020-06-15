【暖心爸爸】為即將出世愛女戒除9年煙癮　戒煙1187天的爸爸自白︰孩子是我的動力

▲ 有名台灣爸爸為了「前世情人」女兒戒掉9年煙癮，至今戒煙超過一千天。

吸煙危害他人及自己健康，有名台灣爸爸為了「前世情人」女兒戒掉9年煙癮。女兒現年已3歲，爸爸回想當年看見女兒在妻子肚內的照聲波照片，決心戒煙。戒煙至今已經超過一千天，他發帖文分享感受，藉著自身經歷，鼓勵更多人戒煙。

台灣的「詹宇夫妻」2人曾留學加拿大及德國，因為女兒的誕生，夫妻開始記錄著外國觀念的教養心得及日常二三事。他們開設YouTube頻道及facebook專頁「 詹宇夫妻」，於5月31日，爸爸「詹宇先生」發帖「戒菸爸爸的自白」，分享為了女兒成為戒煙的最大動力，獲得不少爸媽共鳴，有關原文如下，

▲ 「前世情人」成為爸爸戒煙的動力。（圖片提供︰詹宇夫妻）

2008年，那是個日劇當紅的年代，當時覺得很帥，跟朋友學起抽菸。

2011年，大學剛入學的夜晚，在籃球場邊，靠著幾根菸認識了一群好朋友。

2015年，進入消防隊當兵，靠著香菸，紓緩日夜顛倒與出勤的壓力。

2016年，踏入社會的第一年，習慣性的拿香菸與同事、上司搏感情、攀關係。

菸，對我來說，已經是一種生活方式，既可以紓壓，又可以交際，身體好像也沒什麼太大的問題，因此，每天都是飯後一根菸，快樂似神仙的度過。原本以為就會這樣抽菸抽一輩子。

2017年，因為一張照片，我戒菸了！

▲ 詹宇先生為了女兒健康成長，決心戒煙。（圖片提供︰詹宇夫妻）

戒煙４大原因

戒菸的原因很間單，第一個，我希望孩子能健康長大，不論二手菸、三手菸，我都不希望她接觸到。第二個，我覺得以後抽煙會變得很沒尊嚴，還要到處躲躲藏藏，好像作奸犯科一樣。第三個，太太跟我說「你希望你小孩每天都說你很臭嗎？」，第四個，我希望能看著孩子長大，能活越久越好。因為這些想法，從拿到超音波的那天起，就一口都沒再抽過了，到今天剛好1187天。

曾經我以為戒菸是很困難的事情，也想過是不是還要打什麼戒菸專線，甚至還要去診所之類的，沒想到，對孩子的愛成為我最大的動力。至今，每天早上看到孩子的笑臉，我都覺得我做了一個正確的決定，不僅給孩子一個安全的成長環境，也看著不斷飆升健康捐（編按︰類近「煙草稅」），慶幸幫自己省下不少錢。

謝謝妳孩子，幫助我脫離這個壞習慣。

文章及圖片授權刊登︰SuperMami超級媽咪 & 詹宇夫妻

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責任編輯︰顏紫燕