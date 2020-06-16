【孤獨老人】疫情間長者尋求心理輔導急升7成　美國麻省總醫院教3招關懷長者

▲ 疫情間長者尋求心理輔導急升7成。

老年人口已被廣泛認為是最容易因新冠肺炎而患上嚴重疾病的一群。本港人口老化正在增長，65歲或以上人口將在2026年達182萬。根據預測，人口老化的情況將維持至少三十年。另外，有部分老年人並不是與直系親屬同住，2016年的中期人口統計顯示，當中有15萬為獨居長者。隨著香港人的平均壽命蟬聯全球最高，人口老化將帶來一連串的社會問題。

避免身體接觸及保持社交距離可減低疾病傳播的風險。然而，社交隔離卻隨時影響長者的精神健康。長者安居協會的一項調查發現，在新冠肺炎疫情爆發期間，長者尋求社工心理輔導的個案較去年急升72%，當中更有三分之一個案需要進一步的情緒支緩，按年上升了41% 。

美國麻省總醫院的老人科及舒緩醫療照顧專家Matthew L Russell指出：「孤獨感對長者健康的影響比我們想像中更為嚴重。」

雖然不同的生活習慣、財政及健康狀況都會影響老年人面對疫情的方式，但他們都因為減少接觸而感到更孤獨及焦慮。

對本來已經患有焦慮症的人士而言，疫症爆發更是一大挑戰，無論是隔離時間延長，或是不斷觀看具爆炸性的疫情新聞，都更容易使他們產生負面想法。由於長者有更多的時間留在家中，新聞節目內容猶如詐騙電話一般牽動他們的情緒。

Dr. Russell認為：「對某些焦慮患者而言，這段時期是一個挑戰，而平靜的生活模式會令到他們更擔心。」

在保持社交距離的同時支持長者

長者可能經歷過經濟蕭條、戰爭等其他困難的時期，未必願意將對疫情或需要隔離等的負面情緒宣之於口。若你發現身邊的長者有異樣或持續感到不快，可以透過溝通幫助他們發洩情緒。與值得信賴的人分享感受，有助他們改善精神健康。長者未必會主動開口進行溝通，但這能提升他們的自尊感，為他們提供適當的同情心。

Dr. Russell亦表示：「這類情況需要大家向長者分享更多的慈愛及關心。長者未必會要求身邊人的慰問，然而，你的關注能令他們感到安慰。」

長者或會在社交隔離期間感到更孤獨，我們可以用以下的方法支持他們：

留意他們的飲食和睡眠作息，觀察有否異樣

在隔離期間發掘有趣的形式聯繫長者，例如以視像會議程式進行家庭聚會

不時對長者表達關懷，如向他們送贈家居用品或他們喜愛的小食

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責任編輯：楊宛茜