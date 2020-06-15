【港區國安法】陳冬︰立法後中央對港支持力度更大

▲ 陳冬表示，港區國安法是為一國兩制進行制度加固（視頻截圖）

中聯辦副主任陳冬表示，「港區國安法」是為一國兩制進行制度加固，將為香港未來開闢廣闊前景。他預期立法後，社會恢復安定，中央對港的支持力度會更大，香港國際金融中心地位將進一步加強，一些困擾已久的深層次矛盾更有望解決。他強調，大批中概股正轉回香港，以網易為例，在港公開發售獲得超過360倍的認購，令國安法影響香港金融中心地位的流言和憂慮不攻自破。

陳冬在深圳出席全國港澳研究會的研討會表示，人大就國安立法很有必要，是刻不容緩和勢在必行。陳冬指出，一個主權國家面對曠日持久充斥暴力犯罪和分離主義的社會動盪，有很多動用的選項，而中國政府選擇通過堵塞法律漏洞方式，充分顯示中央依憲治國、依法治港信念和追求，以及中央作為一國兩制最堅定維護者的胸懷和擔當。他表示，少數反中亂港分子妄稱，立法令一國兩制已死，完全是危言聳聽和無稽之談。

陳冬表示，香港最大的優勢就是一國兩制的制度優勢。而一國兩制下，香港良好的營商環境及市場效率，是香港國際金融中心地位持續提升的現實基礎。他指出，大批中概股正轉回香港，又以網易為例，指其在港公開發售獲得超過360倍的認購，凍結資金達2300億元，認為香港金融市場的這些表現，令國安法影響香港金融中心地位的流言和憂慮不攻自破。陳冬強調，國安立法後，影響香港發展的政治病毒將被清除，預期社會恢復安定後，中央對港的支持力度會更大，香港國際金融中心地位將進一步加強。

另外，陳冬批評，香港眾志操縱的中學生行動平台，策動所謂罷工、罷課和公投，妄圖繼續把學生裹挾進政治及違法暴力的漩渦，情況令人揪心、憂心、痛心，指國安立法就是為香港青少年創造健康成長的良好氛圍。

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責任編輯︰林曉君