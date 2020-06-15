港府宣布黎志華出任地政總署署長　鄭鍾偉任行政署長

▲ 黎志華（左）將於8月5日出任地政總署署長；鄭鍾偉（右）將於7月20日出任行政署長。

政府今日（15日）宣布現任財經事務及庫務局副秘書長（庫務）黎志華，將於今年8月5日出任地政總署署長；而現任食物及衞生局副秘書長（食物）鄭鍾偉，將於今年7月20日出任行政署長。

公務員事務局局長聶德權表示，兩位同事均為資深政務主任，具備出色領導和管理才能，有信心他們能在新崗位為市民提供專業高效的服務。

黎志華1992年7月加入政務職系後，於2018年4月晉升為首長級乙一級政務官。他曾在多個決策局及部門服務，包括前政務總署、前規劃環境地政科、房屋署、公務員事務局及民政事務署。

他於2009年2月至2012年4月出任創新科技署副署長，於2012年4月至2016年7月出任環境保護署副署長，並從2016年8月起出任財經事務及庫務局副秘書長（庫務）。



鄭鍾偉1989年7月加入政務職系後，於2018年4月晉升為首長級乙一級政務官。他曾在多個決策局及部門服務，包括前財政科、前政務總署、前衞生福利科、前工商科、香港特別行政區政府駐北京辦事處、前規劃地政局及前工商及科技局。

他於2006年3月至2010年7月出任前教育統籌局首席助理秘書長（人力基建）（後改稱教育局首席助理秘書長（高等教育）），於2010年7月至2016年9月出任政制及內地事務局副秘書長，並從2016年9月起出任食物及衞生局副秘書長（食物）。

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責任編輯：陳子謙