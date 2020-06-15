【湯馬戀】湯洛雯日後拍親熱戲必知會男友　靚湯跟馬明相處最看重一件事

▲ 湯洛雯衷心感謝祝福她們的人。

馬國明跟湯洛雯自上周五（）凌晨公開戀情，二人承認正在熱戀，即成為娛樂熱話，「湯馬戀」更一致收到全城祝福。今日湯洛雯出席新劇《一笑渡凡間》記者會，靚湯對TOPick表示，衷心感謝每一個向她倆祝福的人。

湯洛雯自公開跟馬國明戀情，連日成為追訪對象，靚湯亦大方跟媒體分享蜜運心情。今日湯洛雯跟蕭正楠、簡淑兒及沈震軒等，出席新劇《一笑渡凡間》拜神儀式，靚湯接受TOPick訪問，也談及拍拖心事。

▲ 湯洛雯今日跟蕭正楠出席新劇發布會。（湯炳強攝）

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今次在《一笑渡凡間》跟蕭正楠情侶，湯洛雯指跟對方有感情線，但因是古裝劇，沒太多親熱戲份。她笑道：「即使要拍親熱戲，不須跟馬明有特別交代，但會跟他講，因這是尊重，情侶之間信任好重要，他亦是做這行，自然會明白，不會介意。」

被問到靚湯是否容易呷醋女友，她坦言以前年少時確會如此，但隨著長大，學懂跟伴侶溝通和信任。

▲ 自公開跟馬明相戀，二人收到不少祝福。（東星圖片）

感謝每一個祝福

靚湯甜笑稱，自公開戀情，收到不少祝福，好像她們已宣布結婚一樣，其實只是公開戀情，笑道大家不用太激動。

但她由衷道：「真的多謝每一個恭喜，有祝福是好事，每一個祝福都會令我們心頭一暖。」

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▲ 靚湯坦言日後拍親熱熟會跟馬國明先行知會。

她指選擇公開戀情，就是不想背著壓力拍拖：「因為這是很正常的事，人人都會拍拖，我們年紀也不細，且思想也很夾，不須再隱瞞甚麼。」

之前二人已互相見過家長，湯洛雯妹妹更揚言，希望馬明好好照顧姊姊，令靚湯啼笑皆非：「估不到她人仔細細...，其實我知道家人是好錫我，大家都很喜歡馬明，覺得他好乖，也好照顧我。」

記者：游艾維

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