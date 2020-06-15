【繼母變老婆】撫養7歲繼子長大成人偷食變情侶　繼母懷孕擬再婚「母子戀」開花結果

▲ 繼母自繼子7歲起撫養，到繼子長大成人後竟擦出愛火，如今兩人喜迎小生命並計劃結婚。

俄羅斯一單不倫「母子戀」早前引起轟動，現年35歲的繼母減肥後重拾自信，竟偷食細15年的繼子，令丈夫慘戴綠帽。後來繼母與丈夫離婚，名正言順與繼子拍拖，近日繼母更宣佈懷孕，準備與繼子再婚。

來自俄羅斯的35歲繼母Marina Balmasheva，自減肥成功後竟向丈夫派綠帽，與細15年的繼子Vladimir出軌，兩母子還在隔離房發生關係，丈夫聞聲後感到震驚，憤而離婚。Marina與繼子公開宣佈拍拖，在俄羅斯引起爭議。

▲ 繼子見到驗孕棒時顯得相當感動。（marina_balmasheva's IG圖片）

據英國《鏡報》報道，近日Marina在IG上載相片宣佈懷孕，相片中可見，她手持顯示懷孕的驗孕棒，繼子從後擁抱她，顯得非常肉緊。Marina取笑繼子得悉將為人父，像個小傻瓜。

與前夫無所出 為繼子首懷孕

Marina拍片講述懷孕一刻時，更喜極而泣，還表示將會和繼子結婚。今次是她首次懷孕，她與前夫Alexey結婚多年一直無所出，Alexey本身育有一對兒子Vladimir及Viktor，Marina就成為他們的繼母。當Marina下嫁時，Vladimir年僅7歲。

▲ 繼母13年前開始撫養繼子，如今竟成為情侶。（marina_balmasheva's IG圖片）

一年成功減走117磅

Marina一直渴望做媽媽，曾在IG解釋不孕的原因不明，或許與體重有關，2015年最高峰時重達291磅。基於她龐大的身軀，開始感到走路困難，她年前終決定減肥，停止再吃重口味和肥膩的食物，如香腸、蛋黃醬等，嘗試蛋白質減肥法，並多吃蔬菜和雞肉。

在前夫的鼓勵下，她勤力做gym，每周3至6次，在短短一年，已成功踢走約117磅（53公斤）。她經常在IG分享減肥進度，令她成為人氣KOL。惟現在她的IG以「放閃」為主，不時上載她與繼子的親密照片，引起非議。

前夫慘戴帽拒絕原諒

她公佈懷孕消息後，網民反應兩極，有人送上祝福，希望他們好好照顧小生命；但也有網民認為繼母戀上繼子「太噁心」，有違道德。

至於前夫至今仍難以接受，他指兒子之前從未拍過拖，前妻常偷偷走入兒子的房間一起睡，認為是前妻勾引其兒子，

如果外遇對象並非我兒子，我會原諒她出軌。

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責任編輯︰林綺玲