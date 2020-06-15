【香港故事】70後設計師成舊物發燒友愛老店尋寶　開店盼與知音人分享本土昔日情懷

▲ 深水埗「店小二小店」店主Eddie，希望藉著收藏舊物與年輕人分享昔日香港情懷。

深水埗除廉價市集以外，近年更多了一個文青聚腳地。在黃竹街及大南街一帶出現了不少富有本土文藝氣息的小店，「店小二小店」就是其中之一。不過店內出售的物品，是來自文青們父母，甚至祖父母的年代，當中隱藏著多個60、70年代的香港故事。

▲ 單看外表還以為是個普通矮木櫃，卻原來內有乾坤，是英國製造的Hi-fi，印有著名唱片公司商標His Master's Voice，原為Eddie的朋友所擁有。（$30,000）（湯炳強攝）

▲ （湯炳強攝）

大家不時說「新不如舊」，對於舊的事物除了產生一份感情之外，更因為新的在某方面未能跟舊的相比，才叫人對舊事舊物繼續留戀，這句說話正反映了Eddie的內心感受。屬70後的Eddie喜愛舊物，卻不是要懷緬過去，他說︰

一開始被舊物吸引的原因，是因為舊物耐用和特別，以前的手工比較好，現在已經不能再重做，我想將舊時的用品推廣給年輕人認識，不一定用懷舊及懷緬過去的角度去看。

Eddie曾在廣告公司做設計的工作，需要搜集及處理道具，因而開始接觸到舊物，透過了解物件背後的故事和欣賞從前的造工，令Eddie變成一個舊物發燒友，更索性開店發展自己的興趣。

▲ 古老的鍵盤式電話和雙眼相機，年輕的你見過未？（湯炳強攝）

「店小二小店」內出售的產品是Eddie從不同途徑收購得來，他更會親自去探訪一些即將要結束或不能再營運下去的老店，Eddie最喜歡收集老店內用上了幾十年的工具。好像店內一個印有「華興鐘錶」字樣的鐘錶維修櫃。他說︰

是樓梯底一個修理鐘錶的老師傅所擁有，工具是他獨有的，有些已經用了60年，上面更刻有他的寶號『華興鐘錶』，全部都是獨一無二的東西，很有保留價值。

尋舊物搜出金銀珠寶

▲ Eddie爬上上海街永昌成疋頭這個已經封塵的閣樓尋寶，竟讓他找到了金銀珠寶。（受訪者提供）

Eddie有不少到老店尋寶的經歷，有一次更竟然讓他找出了不少金銀珠寶，他說︰

上海街永昌成疋頭已經有80年歷史，今年3月結業了，我得到店主同意進內搜索，舖內令我最深印象是有一個閣樓。閣樓是一個工場，以前是裁縫工作的地方，但已經30年棄置沒使用，塵已經很厚很厚。我找到一些民國時期的東西、亦有金銀珠寶，不少金器，但我的著眼點並非金銀珠寶，我主要留意寶號留下來的東西。我找到最舊是一些廣州布匹的包裝紙，有150年歷史，有清朝認證的印章，印在紙上再把布包起，紙的紋理很漂亮，我就會收集這些特別的東西。

▲ 來自「永昌成」的古物，是用來包著布疋的包裝紙，上面還有清朝認證的印章。（受訪者提供）

▲ 來自上海街永昌成疋頭的衣架，衣架上的字是由店主的爺爺當年親手逐一寫上。（$500）（湯炳強攝）

店內不少用具上的「永昌成」3個字，更是現今店主爺爺當年逐一親手寫上，Eddie得到這批舊工具時簡直如獲至寶。

透過飲茶收集故事

Eddie會為每一件舊物拍照放上「店小二小店」的專頁，並會寫上背後的小故事。但如何能夠得到老店店主信任，讓他走進老店尋寶，又將創店的經過跟他分享？原來Eddie事前做了不少功夫。

要同他們飲茶，和他們傾計，建立了互信關係，他才會告訴你更多有關他祖業的故事，會願意分享他們積存下來的東西和工具，通常他們不能保留的話就會棄掉，我覺得很可惜。

▲ 這些6０、70年代的香港製相機，印有Empire Made字樣。（$1,000-$3,000）（湯炳強攝）

訪問期間，走進「店小二小店」的客人絡繹不絕，而且全是年輕人，年輕客人對於眼前的東西感覺新奇，Eddie便逐一為他們介紹︰

60年代至70年代，香港做了很多這類相機出口，那時會標榜Empire Made帝國製造，因為令客人覺得比Made in Hong Kong厲害得多……

眼前的Eddie，彷彿是個香港歷史專家，更是個說故事的人。

地址︰深水埗黃竹街1D金寧大廈地下

撰文︰陳日言