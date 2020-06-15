【飲食速報】CheckCheckCin首推紙包養生茶飲　山楂烏龍及火龍果玫瑰具消脂+養顏功效

▲ CheckCheckCin首推紙包茶飲。（圖片由CheckCheckCin提供）

主打養生米水的CheckCheckCin，在今個夏天首度推出紙包茶飲系列。而山楂烏龍茶及火龍果玫瑰茶為新系列打響頭炮，口味分別酸甜及清甜，適合夏天飲用，而且兩款茶飲都具備養生功效，助你輕鬆消脂及減壓。

山楂烏龍茶

▲ 山楂烏龍茶（圖片由CheckCheckCin提供）

山楂烏龍茶酸甜開胃，以山楂、冰糖、白毫烏龍熬製。它有效消脂減肥，行氣活血，適合消化不良、暗啞肌膚、色斑、肥胖等問題。

火龍果玫瑰茶

▲ 火龍果玫瑰茶（圖片由CheckCheckCin提供）

火龍果玫瑰茶果味清甜，採用紅火龍果、冰糖、蜂蜜、玫瑰花、檸檬及白毫烏龍，可疏肝解鬱，潤腸通便。它適合有大便不暢、有壓力、經常嘆氣、暗啞肌膚的人士。

兩款低糖低脂茶飲皆以白毫烏龍為基底，屬青茶類（半發酵茶），以香氣芬馥而聞名，有提神醒腦、去膩消食及解膩降脂的功效。另外，每款紙包茶飲皆為無添加、無防腐劑及無色素，愛健康或想於夏日修身的女士們不妨試試！

售賣點：CheckCheckCin分店、Green Common、HKTVmall、Ztore

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責任編輯：王芷瑩