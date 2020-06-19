【停課不停學】小五數學搶分練習題答案　最大的七位雙數和最小的八位單數相差多少？

▲ 小五數學搶分練習題答案。

政府宣布幼稚園高班至中五由5月27日起分階段復課，家長可陪伴小朋友，在復課前為他們安排好日程在家自學，貫徹實現停課不停學，復課後可盡快追回進度。TOPick邀請星級名師設計練習題及遊戲工作紙，迎合幼稚園至小學學生需要，讓孩子鞏固學習基礎，吸收新知。

以下為小五數學練習參考答案：

一.

1) 二億三千八百三十八萬五千九百四十六

2) 七千八百六十五萬四千七百八十九

3) 一千二百九十九萬五千一百二十三

4) 800 800 808

5) 740 900 303

6) 313 347

二.

1) 這個數字寫作：8 557 105

這個數字讀作：八百五十五萬七千一百零五

2) 這個數字寫作：6 888 779

這個數字讀作：六百八十八萬八千七百七十九

3) 這個數字寫作：1 690 343

這個數字讀作：一百六十九萬零三百四十三

三.

1) 299 700

2) 799 999 200

3) 1/20

4) 500

5) 3

6) 10 000 001

7) 101 000 000

8) 99 000 003

9) 69 300 000

答案由「數學家」提供。

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