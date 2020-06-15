Armani Junior及Abebi童裝店被指欠租　海港城入稟追租逾500萬

▲ 海港城日前入稟向兩童裝名店商戶追租。（資料圖片）

海港城日前入稟向兩童裝名店商戶追租，其中Armani Junior被指自去年12月起欠租半年，涉款逾160萬元；而Abebi則被指拖欠租金等逾340萬元。

原告Wharf Reality Limited；被告分別為Armani Junior所屬公司阿畢畢有限公司，及Abebi所屬公司AGB Legend Limited。

原告於入稟狀中指，原告透過海港城置業有限公司分別與兩商戶簽訂租約，將位於海運大廈的舖店以月租22.7萬元租予Armani Junior，及以46.4萬至48萬元租予Abebi。

惟兩商戶自去年12月起至今，拖欠租金、服務費及冷氣費等，原告因此入稟分別向Armani Junior及Abebi追討逾160萬元及逾340萬元欠款，兩被告並需交吉舖位。

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記者：楊詠渝