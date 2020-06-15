【今晚趁熱食】姜濤拒答體重罰飲苦瓜汁　姜B鑽研演技赴台灣演偶像劇

▲ 姜濤任ViuTV節目《今晚趁熱食》嘉賓。

ViuTV新節目《今晚趁熱食》的新環節「星色味俱全」，邀請MIRROR成員姜濤擔任特別嘉賓，與主持強尼、蔡宛珊、朱晉傑、王頌茵閒談最新近況，回答主持問題。

《今晚趁熱食》更播出姜濤與主持王頌茵（Kathy） 的照片來比拼，被取笑兩人相貌相似，Kathy說她只不過剪短了頭髮，當髮長了之後就不會再有相似的錯覺。

▲ 姜濤攜漢堡包上《今晚趁熱食》。

姜濤無奈喝苦瓜汁

姜濤在節目當中要玩問答遊戲，因拒答體重，被罰食檯上的神秘食品，當碟蓋打開，他面色大變，原來是苦瓜汁，他很為難的樣子，迫於無奈喝了一口便算。

當節目給束後，姜濤依然苦口苦面：「真是不好受，節目開始前我就一直問會吃甚麼喝甚麼，心想不會是苦瓜，因為只有幾位工作人員知道我從少就不愛苦瓜 ; 總之有苦味就不喜歡，正如涼茶我都不喜歡，所以打開碟蓋見到是綠色物體就好驚 ! 」

▲ 姜濤被逼飲苦瓜汁。

姜濤往台灣拍偶像劇

最近，姜濤在不同媒體宣傳新歌，同時亦積極向身邊人討教演戲心得：「7月中會去台灣拍偶像劇，在當地逗留4個半月。 今次是第一次離開家人最長時間 。（媽咪會陪你一起去嗎？） 應該不會去，她不想隔離兩星期。（你就不怕嗎？）不怕，我有網絡就可以，給我一部手機就可以足不出戶。」

至於他是否已開始鑽研劇本 ，姜濤說只收了部份劇本，但問過導演他所演的角色要留意甚麽。

而且他亦在積極練習，問了很多意見：「最近公司安排我上戲劇班，向老師問了很多演戲技巧，過往我接觸最多的是唱歌跳舞，說到底自己沒有太多演戲經驗，加上又在外地，心情是有些緊張及擔心，所以要做好事前準備功夫，好好珍惜每一個難得的機會。」