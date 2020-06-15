【黎明新歌】明福俠再現facebook　Leon用社交平台宣傳新搞作

▲ 「明福俠介紹返」短片只有17秒，可會是他即將推出新歌的預告？

黎明自從其分身「明福俠」於2016年年初在Facebook首度亮相後，他多次宣布最新個人或工作消息也是借用「明福俠」代言。在今天（6月15日）下午4時26分，「明福俠介紹返」又再出現Facebook，今次黎明來到有甚麼新搞作呢？

今次「明福俠介紹返」短片只有17秒，只出現了簡單卡通動畫，以及幾句問題，包括：有幾多人要求顧家？同居、已婚等如顧家？顧家不只有我們。稍後公佈。待續……這些帶有黎明式金句色彩的設問句，引起不少粉絲即時在其發帖留言，都說猶如佛偈般看不明白。明福俠可會明天又再出現解畫？而今日明福俠現身，又可會是黎明即將有全新廣東歌推出的預告？

▲ 「有幾多人要求顧家？同居、已婚等如顧家？顧家不只有我們。稍後公佈。待續……」這些設問句一如黎明式金句，充滿佛偈般的迷思，可能要靠明福俠明天再現身解畫了。

黎明之前派出的「新歌」，是去年11月在麥浚龍的《忘記和記》6分鐘完整版加入合唱。

Juno表示當初製作《忘記和記》只是以一首獨唱歌出發，當收到demo後，記得聽到4分20秒時：「突然想起一個人，有一種很強烈的感覺，這個部分屬於他，於是便立即向雷頌德索取他的聯絡方法，而他便是黎明。」

▲ 《忘記和記》是黎明與Juno的首次合作。（幻國文化圖片）

收到麥浚龍的邀請後，黎明在12小時內便答應合作。「雖然沒有見過面，但腦海對他（Juno）有好多印象。我認為他是一個很有獨特性創意的人，感覺互相穿插於對方的世界中，都是一種學習。Juno很詳盡地解釋故事，以及希望在市場表達什麼訊息。其實我相信很多人會憑一種直覺去抉擇，和確認一首歌是否動聽。就好似我第一次回答一樣，聽三次，我覺得好便會做。」

至於明福俠是黎明創作的一個虛構人物，人物造型參考自蝙蝠俠，於2016年年初在社交網站平台首度亮相。

黎明最初以明福俠身份出現，是為了宣傳《黎明Leon 30th Anniversary Random Love Songs 4D in Live 2016》演唱會，後來不時以此人物身份與網民互動及交代工作近況，並參與廣告拍攝及演唱歌曲。2019年，黎明以明福俠身份創辦樂隊 Gingerbread。



記者：鄺素媚