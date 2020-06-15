  • 31°C
香港時間 : 2020615日 (週一) 17:57
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 馬國明 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

機管局延續紓緩措施　航空業界7月及8月獲寬免費用

社會 17:15 2020/06/15

分享：

熱門 馬國明 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 超市大搜查

機管局延續多項予航空業界的寬免措施。（資料圖片）

機管局延續支持機場同業的紓緩措施，應對新冠肺炎帶來的持續影響，包括延續多項寬免或扣減費用措施。

機管局3月公布，向航空業界提供寬免或扣減各類費用措施，將於7月及8月延續。持續向業界提供的紓緩措施，包括全數豁免長期閒置客機的停泊費及機橋費、寬減客機着陸費；扣減停機坪服務、維修及禁區車輛的相關費用；寬減客運大樓貴賓室及辦公室等租戶租金；寬免包括商用櫃檯及跨境交通營運商的客運大樓營辦商費用；以及扣減航空後勤服務如飛機加油等特許經營費。此外，全面寬免航空膳食服務的固定費用，將於6月至8月生效。

此外，機管局將會繼續向零售商及食肆租戶提供租金紓緩措施，並會延長對暫時停業商鋪及食肆的租金寬免安排。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：http://bit.ly/2V94aIF

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：吳卓峰

疫情 機場管理局 航空 機場 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【母子戀】40歲失婚婦拍拖兩個月閃婚　嫁閨蜜25歲兒子好姊妹變婆媳
14:56 2020/06/14
【母子戀】40歲失婚婦拍拖兩個月閃婚　嫁閨蜜25歲兒子好姊妹變婆媳
【新冠肺炎】中美日韓現第二波疫情跡象　美研究揭病毒已突變傳染力劇增
12:36 2020/06/14
【新冠肺炎】中美日韓現第二波疫情跡象　美研究揭病毒已突變傳染力劇增
【堅強抗病】患重症肌無力瘦剩32公斤　單親媽17小時超額籌得醫藥費︰世間太多好人
18:39 2020/06/13
【堅強抗病】患重症肌無力瘦剩32公斤　單親媽17小時超額籌得醫藥費︰世間太多好人