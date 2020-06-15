機管局延續紓緩措施　航空業界7月及8月獲寬免費用

▲ 機管局延續多項予航空業界的寬免措施。（資料圖片）

機管局延續支持機場同業的紓緩措施，應對新冠肺炎帶來的持續影響，包括延續多項寬免或扣減費用措施。

機管局3月公布，向航空業界提供寬免或扣減各類費用措施，將於7月及8月延續。持續向業界提供的紓緩措施，包括全數豁免長期閒置客機的停泊費及機橋費、寬減客機着陸費；扣減停機坪服務、維修及禁區車輛的相關費用；寬減客運大樓貴賓室及辦公室等租戶租金；寬免包括商用櫃檯及跨境交通營運商的客運大樓營辦商費用；以及扣減航空後勤服務如飛機加油等特許經營費。此外，全面寬免航空膳食服務的固定費用，將於6月至8月生效。

此外，機管局將會繼續向零售商及食肆租戶提供租金紓緩措施，並會延長對暫時停業商鋪及食肆的租金寬免安排。

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責任編輯：吳卓峰