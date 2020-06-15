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香港航空去年9月發生嚴重事故　民航意外調查機構發布初步調查報告

社會 17:18 2020/06/15

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香港航空去年9月發生嚴重事故，民航意外調查機構今日發布初步調查報告。（資料圖片）

香港航空的空中巴士在去年9月尾發生雙液壓系統失效的嚴重事故，飛機升空至1,500呎時被逼返航，幸而最後安全著陸。民航意外調查機構今日（15日）就事故發表調查初步報告，整理了航班資料及事發經過，但事故因由仍有待調查。

報告交待事發經過指，2019年9月29日下午12時23分，一架香港航空有限公司空中巴士A330-243型飛 機， 航班HX707在香港國際機場起飛。約12時25分飛機爬升至1500呎時，飛機的電子中央飛機監測器（ECAM）的警報及相關信息顯示，液壓綠系統和藍系統均處於低壓狀態。

機組人員遂執行相應的緊急程序，隨後發出遇險呼救信號（MAYDAY）及決定返回香港國際機場作緊急著陸。 飛機其後安全著陸，第5號輪胎爆破；跑道隨後被關閉約1小時45分鐘。

相關人員在檢查左輪艙時發現，一個手動液壓閥脱離液壓綠系統的維修分配器、一條液壓藍系統的回油管亦被刺破。

民航意外調查機構又透露，涉事機長當時通過一級體檢、持航空運輸飛行員執照（飛機）、飛行經驗達1.49萬小時，駕駛A330亦有3,783小時。

而飛機方面，原定由香港國際機場飛往印尼伍拉賴國際機場，當時機上有12名機組人員和280名乘客。

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記者：陳梓蔚

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