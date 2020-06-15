【新冠肺炎】新增3宗輸入個案包括一名印傭　10歲男童隨母俄羅斯返港後確診

▲ 本港新增3宗輸入確診個案。

本港今日（15日）沒有新增本地感染確診個案，不過衞生署衞生防護中心公布，截至今午4時，共有3宗輸入確診個案，涉及2女1男病人，年齡介乎10歲至47歲，至今個案累計1,113宗，另有1宗疑似個案。

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新增患者第1111宗是32歲女人，她於2月5日至昨日位於印尼，並於上月31日起現咳嗽、發燒及失去嗅覺，返港後於亞洲國際博覽館經病毒檢測後確診，其後直接送往基督教聯合醫院，並沒有密切接觸者，據了解她是一名印傭。

第1112宗為10歲男童，他與第1113宗47歲女人有流行病學關連，二人是母子關係。兩人均沒有病徵，並曾於2月2日至本月2日到訪俄羅斯，返港後於愉景灣畔峰觀柏樓住所接受強制家居檢疫，在結束檢疫前被驗出確診，現被送往瑪嘉烈醫院。

中心再次提醒市民，為減低感染風險，市民在日常生活中應盡量與他人保持適當的社交距離，尤其應減少外出及避免聚餐或聚會等社交活動，以減少接觸沒有出現病徵的感染者的機會，並減低社區出現群組個案的風險。



衞生防護中心發言人說鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。

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記者：鄧凱文



