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38歲漢擅離家居違檢疫令　遭判監14日

社會 17:31 2020/06/15

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案件於東區法院判刑。（資料圖片）

1名38歲男子因違反《若干到港人士強制檢疫規例》，今日（15日）於東區法院被判處即時監禁14日。

該男子早前獲發強制檢疫令，訂明他必須在家中接受強制檢疫14日。在檢疫令尚未屆滿前，他在無合理辯解及未獲獲授權人員許可下，離開其檢疫地點，於3月7日在深圳灣口岸被入境處職員截獲。他被控違反《規例》，今日被判即時監禁14日。

衞生署發言人表示，有關判刑可給予社會非常清晰信息，指出違反強制檢疫令屬刑事罪行，政府對違反檢疫令的人絕不容忍。發言人重申，遵從強制檢疫令對全港同心抗疫至為重要。

根據《規例》，除豁免人士外，所有在到港當日之前的14日期間，曾在內地、澳門及台灣逗留的人士，不分國籍和旅遊文件，必須接受14天的強制檢疫。

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責任編輯：吳卓峰

疫情 衞生署

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