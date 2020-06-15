【老師也苦】復課後要求學生補回功課 家長投訴老師逼迫：令到我女有驚恐症

▲ 老師復課後都要面對苦況。

高小和初中剛剛復課，不少問題浮面。

「有位女同學欠交很多功課，我叫她趕快補回，她回家後，向母親投訴我逼迫她。其母致電學校，大興問罪之師，指控我向她的女兒追功課，令其女兒有驚恐症。學校不欲跟這個無理的母親糾纏，叫我隻眼開隻眼閉，不要追回功課。哈，老師要學生補回功課，了解他們的學習情況，這叫逼迫？」C老師訴苦。

「停課期間中段，我發現有些同學在學習進度上大甩漏，於是打電話去跟家長了解情況。有一位媽媽對我咆哮：『我屋企有兩個仔，但屋企得一部電腦，咁點樣搞呀？阿哥要用電腦，細佬自然就無得用啦！我知細仔欠做好多功課，但你哋點可以喺電腦上講咗就當教咗？所以我同佢講，返學後，老師教咗，你先至做功課。』我跟她解釋，有些內容基本上透過短片和老師網上教學，學生應該應付得到，同學應該努力完成功課，讓老師了解他們在哪些地方不明白，老師才能針對性地作出幫助。但這個家長堅持兒子正式回校上課後，才要做功課。」T老師搖頭歎息。

「不僅大學，其實中學甚至小學，不少家長覺得自己是顧客，學校必須以客為尊，按家長的需求，殷勤地服務自己的孩子。有些家長投訴，頻密地致電學校找主任和校長投訴，對學校許多行政都不滿意，動輒要脅向教育局投訴，甚至報警和通知傳媒，但部分傳媒的報道並不中立，學校啞子吃黃連。為免事情鬧大，校方只好息事寧人。」

古語有云：養不教，父之過；教不嚴，師之惰。現世代，各方都要好好省思。