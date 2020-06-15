【派錢1萬】經銀行戶口網上登記最快7月8日收到錢　一文睇清7大銀行登記方法

▲ 一文睇清7間銀行登記領取1萬元的方法。

政府將向年滿18歲香港永久性居民派發1萬元，書面申請表格於今天（15日）開始派發，並於6月21日開始接受申請，共有21間銀行代表簽署現金發放計劃服務協議。TOPick綜合7間銀行的登記方法，經網上登記最快於7月8日可以收到1萬元！

渣打銀行

合資格客戶可用「網上理財登入戶口登記」、「SC Mobile登入戶口登記」及「網頁上的登記表格登記」進行數碼登記，以上登記方法將於6月21日推出。客戶亦可親身到70間指定渣打銀行分行遞交書面表格，要留意銀行會按出生年份分開不同的登記日期。

組別 出生年份 登記日期 收款日期 1 1955年或以前 6月21日起 7月20日起 2 1956年至1970年 7月5日起 8月3日起 3 1971年或以後 7月19日起 8月17日起

由6月21日至8月15日，透過渣打登記政府現金發放計劃並成功收取款項的客戶，更可自動參加大抽獎贏取額外一萬元。

詳情請【按此】

中國銀行（香港）

中銀香港推出了3種登記方法，包括「登入手機銀行」、「電子表格」及「分行交表」，選用手機銀行登記可以最快收到錢。

登記時間如下：

中銀香港手機銀行或 www.bochk.com

登記日期 預計收款日期 6月21日至30日 7月8日起 7月1日起 登記後約一星期

分行交表

出生年份 開始登記日期 預計收款日期 1955年或之前 6月21日起 7月20起 1956年至1970年 7月5日起 8月3日起 1971年2002年 7月19日起 8月17日起

8月1日後，合資格申請者於完成登記後2星期後收到款項。

詳情請【按此】

恒生銀行

6月21日起，客戶透過登入恒生網上銀行，系統會自動輸入所需資料，快速申請領取一萬元。此外亦會獲抽獎機會，最多可獲1萬元現金獎賞，名額5個；或港幣20元的現金獎賞，名額9,000個。

詳情請【按此】

大新銀行

6月21日開始，可登入大新網上理財選擇「現金發放計劃」，或登入大新流動理財選擇「網上申請」，再選擇「現金發放計劃」。登記時需要輸入大新個人名義港元儲蓄或往來銀行賬戶號碼。

6月21日起可到大新銀行任何一間分行遞交表格，或郵寄到香港郵政總局郵政信箱182020號。如選擇郵寄，要在信封上註明指定收款銀行為大新銀行，如在本地寄出，無須貼上郵票。

詳情請【按此】

東亞銀行

由6月21日起，合資格客戶可於BEA App、電子網絡銀行服務（Cyberbanking）、網頁電子登記表格 （e-form），或以書面表格4種方法登記以收取款項。如透過BEA App或Cyberbanking登記，將自動參加大抽獎及更快收到款項。

滙豐銀行

6月21日開始，個人客戶可透過數碼銀行及大部分分行登記現金派發計劃。在網上理財及流動理財申請，最快可於登記後一個星期內收取1萬元現金。客戶亦可於滙豐網頁（毋須登入帳戶）或在大部分的分行遞表。申請後，最快可於兩個星期內收取款項。

花旗銀行

現有客戶可以網上理財服務專用網頁登記。於8月31日前透過Citibank網上理財登記現金發放計劃，即可賺取68港元現金獎賞；客戶亦會自動參加大抽獎，其中一名客戶可獲10萬港元現金獎。

【派錢1萬】政府6月21日起派$10000 一文睇清多間銀行現金回贈及優惠

【派錢1萬】書面申請表格6月15日派發 一文看清5大索取地點【附表格下載連結】

【派錢1萬】現金發放計劃接受網上申請+書面登記 一文睇清派錢1萬元8大Q&A【附登記辦法】

【派錢1萬】21間銀行協助現金發放 個人銀行戶口網上登記最快收到錢【附銀行名單】

立即下載hket App: https://bit.ly/2V94aIF

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：王俊賢