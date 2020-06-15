旺角海味店2名職員涉威迫旅客買參茸藥材罪成　兩人即時入獄6個月

▲ 海關歡迎法院的裁決，判刑有極大阻害作用，可以向不良商戶發出驚示。（曾秋文攝）

海關在2019年3月分別接獲2名內地遊客舉報，指旺角山東街一間海味店涉嫌威嚇性銷售藥材，他們當時獨自到海味店購買蔘茸海味和奶粉。兩名海味店職員被控具威嚇性營業行為，罪名成立，今日（15日）在西九龍裁判法院各被判即時入獄6個月。海關歡迎法院的裁決，判刑有極大阻害作用，可以向不良商戶發出驚示。

海關不良營商手法調查科監督葉冬青指，一名內地男遊客於3月4日到該海味店後打算買奶粉，店員聲稱使用信用卡付款可享有買花旗蔘送奶粉的優惠，受害人在問價期間仍未作出決定，店員已將花旗蔘切片，然後向事主收取4,800元，令事主感到大驚，但店主以恐嚇的言語威脅事主「唔買唔畀走」，甚至用手嘗試阻擋事主離開。

正當事主正欲取出電話報警時，店員搶走其電話後，更捉住其手指強迫事主打開電子錢包，強行電子交易38次，最終有21次成功，事主在過程中損失7,000多元。

第二名女受害人則在3月30日到該店舖買奶粉，店員再次聲稱購買花旗蔘送奶粉，女事主亦有詳細詢問了解情況，其後購買2份共價值1,300多元的花旗蔘，店員稱可贈送6罐奶粉。

不過，當店員正在把花旗蔘切片時，店員向她索價2萬元，因定價單位已由「一份」變成「一両」，兩者價錢相差16倍，事主隨即不願付費，店員一度企圖阻止事主離開，最終報警求助無損失。

葉東菁表示，今次事件是商品說明條例自2013年7月修訂及全面執行以來，牽涉到參茸海味藥店，使用具威嚇性營業行為的首宗定罪案件，而該店已經關閉。

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記者：曾秋文、陳子謙