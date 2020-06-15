  • 30°C
香港時間 : 2020615日 (週一) 19:19
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 馬國明 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【港區國安法】林鄭發表短片講話　指中央立法用心良苦

政治 18:07 2020/06/15

分享：

熱門 馬國明 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 超市大搜查

行政長官林鄭月娥就港區國安法發表講話。（政府新聞處影片截圖）

全國人大會議通過落實《港區國安法》決定後，特區政府積極展開宣傳工作。特首林鄭月娥今日透過短片發表講話，指國家安全是每個地方的頭等大事，又強調法例並不會影響港人依法享有的權利和自由，亦不會影響香港營商環境，呼籲市民支持，還香港穩定。

林鄭月娥表示，香港特區是中國不可分離的部份，國家安全有保障，香港才有穩定市民才可安居樂業。

影片又配以多個示威者堵路、搖「港獨」旗幟，以及立法會衝突影像。林鄭指出，近年出現的鼓吹港獨及分離主義的行為，以及過去一年的暴力破獲，以及接二連三破獲爆炸物品的案件，已嚴重危害國家安全。惟20多年來，特區的行政立法機關，都無辦法為保障國家安全自行制定法律。

林鄭指，中央今次從國家層面進行立法是要維護一國兩制及保障港人利益，是用心良苦，重申國安法立法懲治的是極少數犯了危害國家安全罪行的人，並不影響港人依法享有的權利和自由，亦不會影響香港營商環境。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：http://bit.ly/2V94aIF

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：李淇

港區國安法 立法會 一國兩制 林鄭月娥

最高瀏覽

【母子戀】40歲失婚婦拍拖兩個月閃婚　嫁閨蜜25歲兒子好姊妹變婆媳
14:56 2020/06/14
【母子戀】40歲失婚婦拍拖兩個月閃婚　嫁閨蜜25歲兒子好姊妹變婆媳
【新冠肺炎】中美日韓現第二波疫情跡象　美研究揭病毒已突變傳染力劇增
12:36 2020/06/14
【新冠肺炎】中美日韓現第二波疫情跡象　美研究揭病毒已突變傳染力劇增
【堅強抗病】患重症肌無力瘦剩32公斤　單親媽17小時超額籌得醫藥費︰世間太多好人
18:39 2020/06/13
【堅強抗病】患重症肌無力瘦剩32公斤　單親媽17小時超額籌得醫藥費︰世間太多好人