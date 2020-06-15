【港區國安法】林鄭發表短片講話　指中央立法用心良苦

▲ 行政長官林鄭月娥就港區國安法發表講話。（政府新聞處影片截圖）

全國人大會議通過落實《港區國安法》決定後，特區政府積極展開宣傳工作。特首林鄭月娥今日透過短片發表講話，指國家安全是每個地方的頭等大事，又強調法例並不會影響港人依法享有的權利和自由，亦不會影響香港營商環境，呼籲市民支持，還香港穩定。

林鄭月娥表示，香港特區是中國不可分離的部份，國家安全有保障，香港才有穩定市民才可安居樂業。

影片又配以多個示威者堵路、搖「港獨」旗幟，以及立法會衝突影像。林鄭指出，近年出現的鼓吹港獨及分離主義的行為，以及過去一年的暴力破獲，以及接二連三破獲爆炸物品的案件，已嚴重危害國家安全。惟20多年來，特區的行政立法機關，都無辦法為保障國家安全自行制定法律。

林鄭指，中央今次從國家層面進行立法是要維護一國兩制及保障港人利益，是用心良苦，重申國安法立法懲治的是極少數犯了危害國家安全罪行的人，並不影響港人依法享有的權利和自由，亦不會影響香港營商環境。

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責任編輯：李淇