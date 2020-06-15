【藝人扮靚】胡蓓蔚上海探雙親隔離14日　豹嫂獨留中護膚+化妝+健身心得全公開

▲ 胡蓓蔚上海探雙親隔離14日，護膚、化妝、健身凍齡心得全公開。

「豹嫂」胡蓓蔚除了出名與老公單立文是圈中的恩愛夫婦外，現年48歲的胡蓓蔚更是「凍齡女神」，超Fit身形與白滑皮膚完全看不出歲月的痕跡。近日豹嫂為探望身處上海的父母，飛到當地，抵達後進行14天的隔離。胡蓓蔚在酒店隔離期間，把她的簡易護膚、化妝和健身心得全面公開。

於上海土生土長的「豹嫂」胡蓓蔚，中學畢業後到了美國進修聲樂並到了香港發展，因錄音而結識了當時的監製單立文，拍拖12年決定結婚，至今一直是圈中人人稱羨的一對。

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▲ 皮膚白滑的豹嫂絕對是「凍齡」代表。（instagram圖片）

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而豹嫂的凍齡容貌，亦是一直為人樂道。現年48歲的她與多位圈中好友胡杏兒、胡定欣、姚子羚、黃智雯、李施嬅組成「胡說八道會」，雖然豹嫂與眾人年紀相差近十年，但完全看不出來，不論身形與樣貌都能保持30多歲的熟女狀態。

近日因為想念身在上海的家人，豹嫂特地飛到上海，正在經歷維期14日的自我隔離時段。獨自身處在酒店內的她，化身美容健身界KOL，在instagram上分享她的保養之道。

▲ 隔離期間豹嫂過得相當充實。（instagram截圖）

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豹嫂分享到她在隔離期間的時間表，每日吃完午餐後，看一輪劇集、跟父母進行視像通訊後，大約下午三點便會開始她的健身操。

她曾分享過其中兩日的健身操影片，由於房間內設施有限，豹嫂換上一身運動裝加上瑜伽墊，跟著影片做出連串的簡易修身操，例如原地跑、掌上壓、抬腿、平板支撐、大字型跳、深蹲等。

▲ 每日花費至少二十分鐘做健身運動。（instagram截圖）

豹嫂亦有回覆網民留言，並透露她是跟著德國著名健身YouTuber Pamela Reif的20分鐘集中鍛練影片來練習。

此外，平日豹嫂在香港時亦會定期到健身室操練，所以零贅肉以及若隱若現的腹肌全都在其身上出現。

▲ 平時在港豹嫂亦有運動習慣。（instagram圖片）

另外，在豹嫂隔離的第九日，她亦有分享在隔離期間進行的簡易護膚程序：「今次是隔離，並非渡假又不是在家裡，所以帶備同行的東西都比較簡單。」

平日完成卸妝洗臉程序後，豹嫂會先塗眼霜，再簡易地塗上之前曾經合作過的品牌推出的爽膚水和面霜，護膚程序非常簡單。

▲ 穿上泳衣身上零贅肉。（instagram圖片）

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重點是她每日都會敷面膜作保養，除了保濕功能的面膜外，她亦會使用功效溫和、附幼細磨沙粒子的清潔面膜，相間使用來保養肌膚。

在飛抵上海前，豹嫂亦曾分享過一段長達十分鐘的化妝影片，素顏出鏡的她神色飽滿，只需輕淡妝容已經能夠化身成平日出鏡的容貌，確實天生麗質。

▲ 素顏的豹嫂絕不輸蝕。（instagram截圖）

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豹嫂的化妝步驟亦相當簡單，先塗上平日護膚產品，稍作妝前打底，再用氣墊粉底拍勻全面，接著於眼底、鼻翼、下巴和眼角輕印遮瑕膏搽，再用掃推開，效果比較均勻。豹嫂有個小貼士，她在化完底妝後，並不會立即掃上碎粉，會待粉底和遮瑕膏被皮膚適應後、全妝接近完成前才會掃上，這樣妝容會比較貼服。

▲ 豹嫂表示紅唇亦是其妝容重點。（instagram圖片）

追求自然淡妝感的豹嫂，眼影方便亦非常簡潔，以眼影盒中較為淺色的三色混合作為打底，再以較為深色的打在眼尾和眼底，令眼窩有深邃效果。而本來有紋眼線的她只作稍為延長即可，再刷上令雙眼更加有神的睫毛液，妝容已經非常突出。配上輕淡的胭脂、提亮和碎粉，豹嫂的簡潔妝容於十數分鐘內已經完成。

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